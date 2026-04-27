Resident Evil Requiem hat sieben Millionen Mal verkauft

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Seit dem Start verfolgen wir den Erfolg von Capcoms Resident Evil Requiem, das sich sowohl bei Fans als auch bei Kritikern als großer Erfolg erwiesen hat. Das Spiel ist nicht nur eines der bestbewerteten Projekte des Jahres von Kritikern, sondern auch ein großer kommerzieller Erfolg, mit Millionen von verkauften Exemplaren in den zwei Monaten seit seinem Debüt.

Zu diesem Zweck hat Capcom effektiv bestätigt, dass Resident Evil Requiem nun bis zu sieben Millionen verkaufte Exemplare haben, wobei diese Information von einer Torte stammt, ausgerechnet... Kurz gesagt, Capcom hat kürzlich eine Party zu diesem Meilenstein veranstaltet, bei der eine Torte mit folgender Botschaft enthielt (ausgerechnet von Geoff Keighley festgehalten): "Grace, herzlichen Glückwunsch zu 7 Millionen!"

Diese Leistung beweist weiterhin, wie erfolgreich und geliebt die Resident Evil-Reihe ist, und zeigt auch, dass Capcom offenbar herausgefunden hat, wann der perfekte Zeitpunkt ist, neue Spiele zu veröffentlichen, denn letztes Jahr erschien Monster Hunter Wilds im Februar und hatte einen Launch, der den Launch von Requiem weiterhin klein erscheinen lässt, mit acht Millionen verkauften Exemplaren in drei Tagen! Zugegeben, Wilds verlangsamte sich schnell und hat sich als deutlich schlechter als Requiem erwiesen.