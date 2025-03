Monster Hunter: Wilds wird mit 8 Millionen Exemplaren zum am schnellsten verkauften Spiel aller Zeiten von Capcom

HQ

Gestern haben wir die Informationsnotiz wiederholt, die der Vorstand von Capcom auf seiner Website hinterlassen hat, in der er darüber informiert hat, dass Ryuji Tsujimoto ab dem 1. April die Rolle des CPO von Capcom übernehmen wird. Tsujimoto war bisher Produzent der Monster Hunter-Serie, und es scheint, dass sich, wie wir gestern berichtet haben, der große Erfolg von Monster Hunter: Wilds in Rekordgewinnen kristallisiert.

Nach Angaben von Capcom (danke, Gematsu) verkaufte Monster Hunter: Wilds in den ersten drei Tagen im Verkauf 8 Millionen Exemplare. Das ist ein viel besseres Debüt als Capcoms (bisher) beste Veröffentlichung aller Zeiten, Monster Hunter: World. Wilds hat es um drei Millionen verkauft. Überwältigende Unterstützung, wenn auch verständlich, denn wie wir in der Rezension sagten, ist MH: Wilds die zugänglichste Veröffentlichung für neue Spieler in der gesamten Serie.

