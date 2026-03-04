Resident Evil Requiem hat bereits fünf Millionen Einheiten verkauft

HQ

Wir hatten erwartet, dass Resident Evil Requiem für Capcom ein großer Erfolg war, da man sich die verschiedenen Spielerzahlen auf Steam und ähnlichem anschaut, dass weit über eine Million Fans das Spiel schon ausgesehen haben. Jetzt haben wir offizielle Informationen direkt von Capcom.

In einer Pressemitteilung wird bestätigt, dass Resident Evil Requiem bereits bis zu fünf Millionen Einheiten auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2 verkauft hat. Offensichtlich zeigt das, dass das Interesse an der gesamten Serie weiterhin außergewöhnlich groß ist, denn diese Zahlen machen Requiem bereits zu einem der erfolgreichsten Starts des Jahres.

Capcom fügt dazu hinzu: "Die Resident Evil-Reihe bietet Survival-Horror-Spiele, in denen Spieler verschiedene Waffen und andere Gegenstände einsetzen, um schreckliche Situationen zu überleben. Unterstützt von einer leidenschaftlichen globalen Fangemeinde übersteigen die kumulierten Spielverkäufe seit dem Debüt des ersten Titels dieser Flaggschiffreihe 1996 183 Millionen* Einheiten."

Wenn du Requiem noch nicht gespielt hast, verpasse nicht unsere begeisterte Rezension, in der wir hervorheben, warum das Spiel ein Spiel ist, das man nicht verpassen sollte.