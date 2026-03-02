Resident Evil Requiem am Launch-Wochenende fast 350.000 gleichzeitige Spieler auf Steam erreicht

HQ

Wir alle haben erwartet, dass Resident Evil Requiem gut abschneiden würde, besonders nach der Enthüllung seiner kritischen Resonanz, bei der das Spiel bisher als eines der besten des Jahres 2026 gilt, auch von uns. Doch die Resonanz von Fans und Konsumenten ist viel höher, als man erwartet hätte.

Am Launch-Wochenende erreichten Resident Evil Requiem einen Rekord für gleichzeitige Spieler auf Steam mit 344.214, was mit großem Abstand der höchste Wert ist, den die Serie je erreicht hat. Zum Vergleich: Das nächstbeste Spiel der Serie auf Valves Plattform ist das aktuelle Remake von Resident Evil 4, das zeitweise mit 168.191 Spielern die Spitze erreichte.

Wir haben noch keine Verkaufsinformationen von Capcom erhalten, abgesehen davon, dass das Spiel im Vereinigten Königreich physisch ein großer Erfolg ist, aber alle Daten zeigen, dass Requiem viel besser läuft, als man erwartet hätte, und dass Resident Evil trotz seines 30-jährigen Jubiläums im März immer noch enorm relevant ist.