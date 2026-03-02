Resident Evil Requiem verkauft sich im Vereinigten Königreich besser als Village und RE4 im physischen Verkauf

HQ

Wie bei den meisten Dingen kommen und gehen Trends, und wir sollten keine Schlussfolgerungen aus einem isolierten Ereignis in einem international relativ begrenzten Markt ziehen, aber es scheint, dass Capcom etwas Spektakuläres erreicht hat. Der Gründer und Herausgeber von Game Business, Christopher Dring, berichtet, dass zum Start im Vereinigten Königreich mehr physische Exemplare von Resident Evil Requiem verkauft wurden als Resident Evil Village und Resident Evil 4 (das Remake).

Natürlich liegt das höchstwahrscheinlich an starken Verkaufszahlen eines sehr guten Spiels, aber gleichzeitig sind die Verkäufe physischer Spiele in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Die Tatsache, dass fünf Jahre nach dem Vorgänger und drei Jahre nach dem bisher am meisten erwarteten Remake der Serie weitere physische Exemplare der Serie verkauft werden, ist natürlich sehr beeindruckend.

Wir wissen nicht, welche Formate dazu geführt haben, aber es scheint nicht Switch 2 zu sein, wie man sonst vielleicht gedacht hätte, denn Dring schreibt auch:

"Ich war gespannt, wie Resident Evil Requiem auf Switch 2 abschneiden würde. Die physischen Daten im Vereinigten Königreich sind dran, und auf der Switch 2 gab es keine großen Zahlen. Aber in der ersten Woche hat es mehr erreicht als Mario Tennis Fever. Es ist im Großen und Ganzen dasselbe wie das, was Cyberpunk 2077 letztes Jahr (physisch) gemacht hat."

Wie erwähnt, gilt die Auswahl nur für das Vereinigte Königreich, daher sollten wir nicht zu viel hineininterpretieren, aber es zeigt, dass physische Medien definitiv nicht tot sind – und vielleicht haben sich einige Leute, die normalerweise eine digitale Version gewählt hätten, in diesem Fall für eine Disc oder Cartridge entschieden.

Hast du Resident Evil Requiem digital, physisch – oder gar nicht gekauft? Lesen Sie mehr über das Spiel in unserer Rezension.