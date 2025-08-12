Remedy ist mit FBC: Firebreak "unzufrieden", glaubt aber, dass es ein "solides Spiel hat, auf dem man aufbauen kann"

HQ

Es lässt sich nicht leugnen, dass FBC: Firebreak vielleicht nicht so erfolgreich war, wie Remedy gehofft hatte. Das Spiel erhielt lauwarme Kritiken und verzeichnete sehr schlechte Spielerzahlen auf Steam, obwohl es bald eine Million Spieler erreichte, was zum Teil auf Konsolenbenutzer und die Aufnahme von PlayStation Plus und Game Pass zurückzuführen war.

Nun, da eine anständige Zeit vergangen ist, was ist die wahre Meinung von Remedy zu FBC: Firebreak? Das finnische Studio hat das Spiel im Halbjahresfinanzbericht kommentiert und erklärt, dass der Start zwar "technisch gelungen" sei, aber auf dem PC letztendlich "unterdurchschnittlich" abgeschnitten habe, was bedeutet, dass Remedy mit dem Spiel "unzufrieden" ist, auch wenn es anmerkt, dass es ein "solides Spiel hat, auf dem man aufbauen kann".

Ausführlich erklärt Remedy: "FBC: Firebreak wurde als ein Spiel konzipiert, das sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Trotz des holprigen Starts glauben wir, dass wir ein solides Spiel haben, auf dem wir aufbauen können. Spieler, die mehr als eine Stunde mit dem Spiel verbracht haben, haben das Spiel überwiegend positiv bewertet - was uns zeigt, dass das Kernerlebnis des Spiels unterhaltsam ist. Wir haben bereits Patches veröffentlicht und kommuniziert, wie sich das Spiel weiterentwickeln wird. Mit Blick auf die Zukunft wird ein größeres "Major Update" Ende September der nächste wichtige Schritt für FBC: Firebreak sein. Dies wird durch gezielte Marketingaktivitäten unterstützt, von denen wir erwarten, dass sie das Interesse an dem Titel wecken werden. Wir sind entschlossen, weiterhin an FBC: Firebreak zu arbeiten, mit der Community in Kontakt zu treten und das Spiel zu erweitern."

Auch wenn das Spiel nicht der große Erfolg war, den sich Remedy erhofft hatte, wie Alan Wake 2, ist es beruhigend zu wissen, dass es weiter wachsen, sich verbessern und mit der Zeit erfolgreich sein wird.