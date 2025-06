Tot bei der Ankunft: Feuerschneise hat Mühe, Interesse zu wecken

HQ

Steckt Remedy hinter dem nächsten teambasierten FPS-Flop? Alle Zeichen stehen auf ja. Gemessen an der nicht vorhandenen Spielerbasis und dem Gejammer im Internet scheint fast niemand daran interessiert zu sein, es zu versuchen – oder dabei zu bleiben –, FBC: Firebreak. Die Entwickler haben vielleicht auf etwas Magie im Control-Stil in Multiplayer-Form gehofft, aber die Spieler wurden stattdessen mit einem Chaos aus ermüdenden Waffentests, null Inhalten und Mülloptimierung serviert.

Es ist ziemlich klar, dass dieses Spiel, das kaum zwei Tage alt ist, in der Spielewelt mehr Gähnen als Jubel hervorgerufen hat. Ein Preisschild von 40 Dollar für etwas, das sich im Grunde wie ein Multiplayer-Add-on für das Control-Universum anfühlt, hilft auch nicht. Und werfen Sie nur einen Blick auf die Steam-Zahlen: Derzeit schwanken zwischen 700 und 1.000 gleichzeitigen Spielern, mit einem Spitzenwert von nicht einmal 2.000.

Unter den Steam-Bewertungen finden Sie Perlen wie:

"Das Feuergefecht fühlt sich irgendwie 10-mal schlimmer an als Control... Im Grunde ist dieses Spiel alles, was die Leute sagen: repetitiv, langweilig, Mangel an Inhalten. Die Optimierung ist auch ziemlich schlecht."

Nicht gerade eine klingende Bestätigung. Online wird das Spiel bereits als "Concord 2" bezeichnet – und genau das droht es zu werden, wenn diese Zahlen nicht schnell steigen. Um fair zu sein, hat Remedy wahrscheinlich nicht annähernd den Berg an Geld darauf geworfen, den Sony für diesen überfüllten Truthahn ausgegeben hat.

Haben Sie Firebreak ausprobiert oder sind Sie – wie die meisten Menschen – völlig desinteressiert?