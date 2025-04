Rematch Impressionen: Vielleicht das spannendste Fußballspiel, das wir seit langem gesehen haben

HQ

Nach dem Erfolg des einzigartigen Sifu war es nicht gerade auf meiner Bingokarte, als ich hörte, dass Sloclap seine Aufmerksamkeit auf eine Spielhalle verlagert hat. Die natürliche Entwicklung zwischen den beiden Ideen ist im besten Fall locker, aber das sollte niemanden zur Sorge veranlassen. Ich sage das als jemand, der am vergangenen Wochenende einige Zeit damit verbracht hat, Rematch im Rahmen einer frühen geschlossenen Beta durch den Ring zu jagen. Es war zwar klar, dass das Spiel ein paar Macken hat, aber es ist auch ein Fußballspiel, das sich frisch anfühlt, unerbittlich spannend ist und definitiv eine Zukunft hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Sie sollten sich den 19. Juni in Ihrem Kalender vormerken.

Für diejenigen, die nicht wissen, was Rematch ist, ist dies ein FIFA Street -ähnliches Fußballspiel, das das typische, eher strategische, isometrische Gameplay auf den Kopf stellt. Statt das Geschehen von oben zu beobachten, schlüpfst du in die Rolle eines Spielers in einem Team von vier oder fünf Personen und aus der Perspektive der dritten Person. Denken Sie im Wesentlichen an Rocket League, nur dass anstelle von Autos und einem riesigen Ball alles typische und realistische Fußballdimensionen sind. Das Ziel ist es dann, als Team zusammenzuarbeiten, um den Ball durch Passen, Tricks am Gegner vorbei und ansonsten kreativ zu bewegen, um einen Torschuss vorzubereiten. In dieser Hinsicht ist es traditioneller Fußball, aber wo Rematch dies auf den Kopf stellt, ist das Regelwerk, das Abseits, Fouls, VAR und im Grunde alle Ärgernisse, die das moderne Spiel plagen, abschafft. Man könnte meinen, dass dies zu verrückten und unkontrollierbaren Aktionen führen würde, aber das ist nicht der Fall, tatsächlich würde ich behaupten, dass es besser fließt als jedes andere Fußballspiel auf dem heutigen Markt.

Zugegeben, das liegt zum Teil an der Mechanik und der Gameplay-Struktur, die Sloclap geschaffen hat. Rematch hat ein Design, das sich in vielen Fällen ein bisschen wie Sifu anfühlt. Die Bewegungen und die Fähigkeiten sind alle so aufgebaut und verfeinert, dass sie sich natürlich und ausgewogen anfühlen, und alles fügt sich zu einem Spiel zusammen, bei dem man trotz nur einer Handvoll Eingaben das Gefühl hat, unzählige Möglichkeiten zu haben, sie auf dem Spielfeld in die Praxis umzusetzen. Ähnlich wie bei Sifu kann Rematch so einfach oder so komplex sein, wie Sie es möchten, es braucht nur Übung und Engagement, um neue Höhen im Spiel zu erreichen.

Die Kernmechanik dreht sich um Bewegung, Passen, Schießen, Tackling und Tricksen. Da es nicht erforderlich ist, zwischen den Spielern zu wechseln, musst du dich nur um die Beherrschung dieser Kernelemente kümmern, da sich die Herausforderung, die Rematch bietet, sonst um Positionierung und Strategie dreht. Vielleicht bist du zum Beispiel ein großer Fan des schönen Spiels und der geschickten Seite davon und verbringst mehr Zeit damit, Regenbogen-Flicks und raffinierte Tricks zu perfektionieren, um deinen inneren Neymar zu kanalisieren. Jemand anderes zieht es vielleicht vor, sich mehr um das Geschäft zu kümmern, eine Offensivposition zu halten und eine zuverlässige Bedrohung und Torschützin in der Tiefe zu sein, wie ein Harry Kane. Ähnlich könnte es darum gehen, den Spielfluss zu kontrollieren, einen Mittelfeldbereich zu halten, den Ball zurückzuerobern und abzufangen, wenn der Moment es erfordert, und ihn dann an die Angreifer weiterzuleiten, so wie es Kevin De Bruyne tun würde. Und ich erwähne diese Beispiele, weil Rematch es Ihnen ermöglicht, auf diese Weise zu spielen oder nach Lust und Laune zwischen ihnen zu wechseln und bei Bedarf sogar die Torwarthandschuhe anzuziehen. Dies ist das ultimative Fußballspiel der Meinungsfreiheit, ein Beispiel dafür, was geschaffen werden kann, wenn Entwickler die Grenzen überschreiten und die Erwartungen an diese Art von Erfahrungen in Frage stellen.

Aber die überwiegende Betonung der Meinungsfreiheit hat auch ihre Tücken. Rematch ist ein Teamspiel und nur ein Teamspiel. Du musst mit anderen Spielern zusammenarbeiten, hier gibt es keine Möglichkeit, eine komplette 11-Personen-Mannschaft alleine zu steuern, du bist ein einzelnes Rädchen im Getriebe. Der Grund, warum dies zu Frustrationen führen kann, ist, dass einige Spieler weniger Teamplayer sind als andere, und zu sehen, wie einer deiner Verbündeten zum fünften Mal in Folge den Ball verliert, weil er versucht, das perfekte geschickte Soloziel zu treffen, kann absolut seelenzerreißend sein. Ebenso will jeder Ruhm, so dass es eine Herausforderung sein kann, Personen zu finden, die die Drecksarbeit richtig erledigen - sei es die Position im Tor zu halten oder die notwendigen Zweikämpfe und Zweikämpfe in einer defensiven Rolle zu führen. Ein wenig mehr Starrheit in den Rollen würde hier viel bewirken, um die Spieler dazu zu ermutigen, sich ein bisschen mehr auf Strategie und Teamplay zu konzentrieren, anstatt auf Einzel- und unnötige Trickaktionen.

Außerdem, und ich gehe davon aus, dass dies eher ein Problem der geschlossenen Beta ist und nicht etwas, das das komplette Spiel plagen wird, aber es gab einen deutlichen Mangel an der Möglichkeit, einen Server zum Spielen auszuwählen, was zu einigen seltsamen Matchmaking-Lobbys führte, in denen ich gegen Leute auf den ostasiatischen Servern antrat. Umgang mit absurdem Ping und Latenz. Die Europa-Lobbys funktionierten wie ein Traum, also macht es absolut keinen Sinn, warum das Spiel sich entschieden hat, sich häufig auf Servern aus entfernten Teilen des Planeten einzureihen, und war ehrlich gesagt frustrierend.

Außerdem ist es erwähnenswert, dass das Tutorial von Rematch vielleicht eines der schlechtesten ist, auf das ich gestoßen bin. Fußball ist Fußball, also braucht man kein Genie, um herauszufinden, was es braucht, um ein Tor zu schießen oder wie man mit dem Ball dribbelt, aber es wäre praktisch, wenn das Tutorial Informationen darüber liefern würde, welche Tasten man drücken muss, um zu tackern und zu passen, wie man den Ball lupft oder sogar einige kompliziertere Elemente, wie z. B. wie man die Torwartaufgaben übernimmt, wenn der Torwart aus dem Strafraum läuft, während man noch ist drin... Es sind die kleinen Dinge, die aus irgendeinem Grund nicht erklärt werden.

Abgesehen von diesen Frustrationen hat Rematch jedoch eine Menge zu bieten. Es ist ein atemberaubendes Spiel mit einer schönen Präsentation und einem stilvollen Gefühl. Die künstlerische Ausrichtung und die Grafik sind lebendig und farbenfroh, das Ambiente ist genau richtig und aufregend, die Anpassungselemente ermöglichen es den Spielern, dem Erlebnis ihren eigenen Stempel aufzudrücken, und das vereinfachte, aber straffe Steuerungssystem ist eines der besten Sportsteuerungsschemata, die ich bisher gespielt habe. Sloclap ist ein sehr talentiertes Team, und nach Sifu und jetzt Rematch ist der Himmel wirklich die Grenze für diesen kreativen Haufen.