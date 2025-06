Rematch Crossplay hat für Entwickler Sloclap "oberste Priorität"

HQ

Während die offizielle Veröffentlichung von Rematch später in dieser Woche, am 19. Juni, stattfindet, könnt ihr euch jetzt einloggen und ein paar Stunden mit Passen, Schießen und Verteidigen verbringen, damit ihr ein wenig üben könnt, bevor ihr richtig startet.

Wenn du und ein Freund das Spiel jedoch nicht auf derselben Plattform haben, könnt ihr euch bei der Veröffentlichung nicht mit ihnen zusammenschließen. Aber, wie in einem Beitrag auf X/Twitter erklärt, plant Entwickler Sloclap, die Funktion nach dem Start aufzunehmen.

Es wird als eine der "obersten Prioritäten" für Rematch in Zukunft beschrieben, was bedeutet, dass wir nicht zu lange warten sollten, bis wir alle zusammen spielen können. Dinge wie Crossplay können dazu beitragen, eine Spielerbasis in den Wochen nach der Veröffentlichung eines Live-Service-/Multiplayer-Titels gesund zu halten, also müssen wir sehen, wie lange wir warten werden, bevor wir mit unseren Kumpels spielen können, egal auf welcher Plattform.

Rematch erscheint am 19. Juni für Xbox Series X/S, PS5 und PC.