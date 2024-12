Regisseur Osgood Perkins kündigt an, dass seine Adaption von Stephen Kings The Monkey eine "hyperdunkle" Komödie sein wird, die Schrecken, Lachen und Tränen mischt

HQ

Osgood Perkins, der Regisseur hinter Longlegs, bereitet sich darauf vor, Stephen Kings KurzgeschichteThe Monkey aus dem Jahr 1980 im Jahr 2025 auf die große Leinwand zu bringen. In einem kürzlichen Gespräch mit Entertainment Weekly neckte Perkins seine einzigartige Interpretation des Horrormärchens und nannte es eine "hyperdunkle" Komödie, die Schrecken mit Lachern mischt. Der Film mit Theo James und Elijah Wood in den Hauptrollen dreht sich um einen verfluchten, beckenkrachenden Spielzeugaffen, der allein durch seine Existenz tödliches Chaos verursacht. Wie Perkins es ausdrückt: "Es ist das Böse nur in seiner Gegenwart" und bereitet die Bühne für eine Geschichte, in der alles passieren kann.

Die Handlung folgt den Zwillingsbrüdern Bill und Hal, die auf dem Dachboden ihres Vaters über The Monkey stolpern, nur um festzustellen, dass es mit einer Reihe grausamer Todesfälle verbunden ist. Nach Jahren der Trennung müssen sich die Brüder zusammentun, um sich sowohl der dunklen Vergangenheit ihrer Familie als auch dem ominösen Spielzeug zu stellen. Perkins plant, tief in Themen wie Familientraumata und die Unvermeidlichkeit des Todes einzutauchen und dabei unerwarteten Humor einzustreuen.

Theo James, der einen der Brüder spielt, sagte gegenüber Entertainment Weekly, dass Perkins eine klare Vision für einen R-bewerteten "Familienfilm" hatte, der sowohl schaurig als auch von Herzen kommend ist. Der schwarze Humor kommt von der Idee, dem Tod mit einem Grinsen zu begegnen, etwas, das Perkins aufgrund seiner persönlichen Erfahrungen mit Verlust nachvollziehen kann. The Monkey verspricht ein wilder Ritt zu werden, der das Publikum zum Lachen, Schreien und vielleicht sogar zum Weinen bringen wird, wenn er am 21. Februar 2025 in die Kinos kommt.

Sind Sie gespannt auf die neue Stephen-King-Adaption?