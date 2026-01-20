Redmi Pad 2 Pro

Das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich Xiaomi höre (abgesehen von der unvermeidlichen chinesischen Verbindung), ist das Budget. Glücklicherweise hat dieses Wort im Jahr 2026 keine besonders negativen Konnotationen, sondern kann stattdessen mit einem besseren Preis-Leistungs-Verhältnis assoziiert werden, als man zunächst erwarten würde. Natürlich ist klar, dass irgendwo Abstriche gemacht wurden, aber wenn ich die Redmi Pad Pro 2 zu Hause auspacke, fällt es mir schwer, irgendetwas zu kritisieren. Die Verarbeitungsqualität ist ausgezeichnet, mit einem scheinbar luxuriösen Aluminiumchassis, und der IPS-LCD-Bildschirm ist 12,1 Zoll groß, hat eine Auflösung von 2560 x 1600 und eine Bildwiederholrate von 120 Hz und bietet wunderschöne und lebendige Farben.

Aber wenn man ihn einschaltet und bemerkt, wie schnell und reaktionsschnell er ist, ist es schwer zu verstehen, wie der Preis so erschwinglich sein kann, wie er tatsächlich ist. Meine ersten Eindrücke sind also sehr gut. Aber dann, wenn ich anfange, Programme, Hintergründe und andere Dinge herunterzuladen und einzurichten, stelle ich fest, dass das Tablet vollgestopft ist mit Programmen, die ich nicht haben möchte. Es gibt ganz einfach eine Menge Bloatware, also muss ich viel davon deinstallieren, während ich bemerke, dass einige der Programme, die zum Tablet "gehören", nicht einmal deinstalliert werden können... Zum Glück kann ich sie zumindest vom Startbildschirm entfernen. Viele Benachrichtigungen von diesen Programmen erscheinen ebenfalls am ersten Tag, was etwas frustrierend ist. Es gibt einiges zu tun, bevor alles so ist, wie ich es will. Aber wenn es erledigt ist, ist es erledigt.

Das Tablet ist in drei verschiedenen Farben erhältlich.

Aus technischer Sicht gibt es vieles, das beeindruckt. Der Prozessor, Qualcomm s Snapdragon 7s Gen 4, bietet eine schnelle Leistung und alles läuft reibungslos. Der 12.000-mAh-Akku ist noch beeindruckender, auch wenn dieser Aspekt durch eine eher langsame Ladegeschwindigkeit geschwächt wird, die bei 33 W endet. Vielleicht ist dies ein Bereich, in dem Abkürzungen gemacht wurden, um die Kosten zu senken. Die Lautsprecher sind zum Netflix-Schauen in Ordnung, aber nicht wirklich für Musik geeignet, zumindest für diejenigen, die Musik auf ihrem Tablet hören. Es ist auch schön, einen 3,5-mm-Audioausgang neben dem Ladeanschluss (USB-C) zu sehen, und es gibt auch Platz für eine SD-Karte, um den Speicher zu erweitern. Das Tablet ist in zwei Versionen in Bezug auf RAM und Speicher erhältlich. Eine mit 6GB/128GB und eine mit 8GB/256GB, mit einem empfohlenen Verkaufspreis von £269 bzw. £299 für letzteres Modell. Es ist in drei Farben erhältlich: Graphitgrau, Silber und Lila.

Was die Kameras angeht, habe ich eigentlich nichts Besonderes, worüber ich mich beschweren könnte. Es scheint unwahrscheinlich, dass jemand ein Tablet für diesen Zweck kaufen würde, aber ich möchte hinzufügen, dass die Frontkamera gut funktioniert und vielleicht am interessantesten für Videoanrufe ist, zum Beispiel. Trotz recht dunkler Bedingungen gelingt es ihm, das Gesicht gut beleuchtet und scharf zu halten, während die Umgebung dahinter etwas dunkler und körniger wird. Auf der Rückseite finden wir eine 8-Megapixel-Kamera, und wahrscheinlich wird sie für Videozwecke kritisiert werden, da man sich mit 720p/1080p bei 30 Bildern pro Sekunde zufriedengeben muss. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass man ein Tablet für seine Kameras kauft, daher habe ich dazu auch keine direkte Kritik. Obwohl es natürlich schön gewesen wäre, in 4K aufnehmen zu können, da das natürlich ein zusätzlicher Pluspunkt gewesen wäre.

Ein schöner 120-Hz-Bildschirm ist eines von vielen Beispielen dafür, dass ein niedriger Preis nicht zwangsläufig schlechte Qualität bedeutet.

Was unterscheidet also das Pro -Modell von der vorherigen Version? Bessere Leistung, ein etwas größerer Bildschirm, ein 3000mAh größerer Akku, ein 120Hz-Bildschirm... Es gibt einfach viele zusätzliche Features. Klar, der Preis ist für das Pro Modell deutlich höher, aber ehrlich gesagt lohnt es sich, etwas zu kaufen, das viel besser läuft.

Also, wie lautet das Urteil? Nun, es gibt ein paar Schwachstellen, die verhindern, dass es Bestnoten bekommt. Unter anderem gibt es keinen Fingerabdruckleser, das Laden ist etwas langsam und es war am ersten Tag umständlich, mit all der Bloatware umzugehen. Aber sobald das alles geklärt ist, man es im Alltag nutzt und ein paar Spiele ausprobiert, merkt man, dass es alles hervorragend bewältigen kann. Ich nutze es persönlich als zusätzlichen Bildschirm an meinem Arbeitsplatz, um Spotify, Discord auszuführen, unseren Arbeitschat zu verfolgen und ein paar andere Dinge zu verfolgen, und es hat perfekt mit einem kleinen Dreharm funktioniert. Für den persönlichen Gebrauch hat er einfach einen zweiten Monitor ersetzt, der in jeder Hinsicht klobiger gewesen wäre.

Ist es absolut perfekt? Nein, aber angesichts des Preises ist es wirklich der klassische "Value for Pay Plus" und es wird für jeden, der in Zukunft ein Tablet kaufen möchte, sehr empfehlenswert empfohlen.

