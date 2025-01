RedMagic ist eine "zweite" Marke von Nubia, die vor einigen Jahren in den Android Markt eingetreten ist, mit dem klaren Ziel, Geräte anzubieten, die sich auf Spiele konzentrieren und über hochwertige Zusatzfunktionen verfügen, aber zu einem vernünftigen Preis... naja, fast vernünftig. Seitdem ist es der Marke gelungen, einen Rhythmus der Produkteinführungen beizubehalten, der nicht nur Telefone abdeckt, sondern auch Tablets und sogar Laptops mit einfach erstaunlichen Funktionen zu verrückten Preisen.

Gaming an vorderster Front

Aber wir sind gekommen, um über Handys zu sprechen, und das ist keine Kleinigkeit, denn wenn Sie mit der Welt der Android Smartphones vertraut sind, wissen Sie, dass es sich um einen harten und unerbittlichen Markt handelt, der Unternehmen erdrückt, die sich in die Herstellung von Geräten wagen, unabhängig von ihrem Stammbaum oder dem, was sie in Marketing investieren. Im Jahr 2025 haben die Nutzer gelernt, die Starken von den Schwachen zu trennen, und es wird nicht mehr irgendein altes Gerät einfach durch die Maschen schlüpfen. Mit all dem wissen die Leute bei RedMagic von Anfang an, ihre Karten mit einem klaren Vorschlag auf den Tisch zu legen, alles zu geben und es billig zu geben und, hey, können Sie glauben, dass sie es überhaupt nicht schlecht gemacht haben?

In diesem Abschnitt haben wir erwähnt, dass das RedMagic 10 Pro ein Spielgerät ist, und das stimmt teilweise. Wir können die Berufung der Spielstation nicht leugnen, die sie als Flaggschiff trägt. Zunächst einmal ist der Look darauf ausgelegt, die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich zu ziehen, die alles und jedes und überall spielen wollen. Er ist in zwei Farben erhältlich und erinnert an den Gamer-Vibe, ohne in die in der Branche so üblichen Neon-Stylings zu verfallen.

Das Heck ist viel schlichter als bei seinen Vorgängern, mit einem mehr oder weniger dezenten industriellen Ton, wenn wir die LED-Leuchten übersehen, die wir entschuldigen können, weil sie mit dem aktiven Belüftungssystem verbunden sind, über das wir später sprechen werden. Die Kameramodule schließen bündig mit dem Gehäuse ab und ragen nur sehr wenig hervor, was in der Branche aufgrund der Konstruktion der Objektive selbst schwer zu finden ist, und die gesamte Rückseite ist mit Milchglas bedeckt, das Fingerabdrücke perfekt abweist.

Die Rahmen bestehen aus mattem Aluminium mit allen Knöpfen auf der rechten Seite, was anfangs etwas umständlich ist, aber man hat nach und nach den Dreh raus. Zusätzlich zu den Lautstärkereglern und der Ein-/Aus-Taste gibt es einen konfigurierbaren Schalter, mit dem Sie die Leistungsmodi ändern, die Videospieloberfläche starten oder zwischen den Soundmodi umschalten können.

Dann gibt es noch die Steuerung, die RedMagic seine Gamer-Identität verleiht, da es sich um zwei kapazitive Tasten handelt, die wie die Auslöser eines Controllers wirken und ein großer Vorteil beim mobilen Spielen sind. Diese Tasten können auch mit der RedMagic-eigenen Software konfiguriert und neu zugeordnet werden, um sie an Spiele anzupassen, die nicht nativ unterstützt werden. Wenn wir alles zusammennehmen, können wir sagen, dass dies wahrscheinlich das erste wirklich schöne RedMagic ist, das wir gesehen haben, ohne jedoch irgendwelche der Eigenschaften zu verlieren, die sie überhaupt erst hierher gebracht haben.

Aber die Schönheit liegt im Inneren

Wenn sich die RedMagic-Reihe seit ihren Anfängen durch etwas hervorgetan hat, dann gerade dadurch, dass sie einen Preischeck für die hochwertigste Reihe von Android Handys anbietet, zumindest was die internen Schaltkreise betrifft, und niemand kann leugnen, dass dieses Ziel erreicht wurde. Nehmen Sie zum Beispiel dieses RedMagic 10 Pro.

Ausgehend von einem Grundpreis in Spanien von 649 € (und bis zu 999 €) ist das RedMagic 10 Pro möglicherweise das leistungsstärkste Android Telefon auf dem Markt, nicht mehr und nicht weniger. In dieser Grundkonfiguration haben wir 12 GB LPDDR5X RAM und 256 GB UFS 4.1-Speicher und als großartiges Gehirn enthält es den derzeit leistungsstärksten Chip von Qualcomm und einen Benchmark für 2025, den Snapdragon Elite 8, ein wahres unkontrolliertes Biest, das in vielen Tests besser abschneidet als einige Desktop-Prozessoren.

Um es richtig zu begleiten und eine optimale Leistung bei Gaming-Aufgaben zu gewährleisten, ist die GPU der Wahl die Adreno 740, die wiederum in synthetischen Tests in der Lage ist, einige Laptop-Grafikkarten zu übertreffen. All dies summiert sich zu einer wahnsinnigen Menge an Leistung, die sich im Alltag sehr bemerkbar macht.

Aber schauen wir uns die Grafik an, und ein guter Beweis dafür ist der "1,5K-Bildschirm", einer der großen Vorteile dieses 10 Pro. Bei dem gewählten Panel handelt es sich um ein 6,85" OLED-Panel mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 144Hz. Dies ist ein bedeutender Fortschritt im Vergleich zu Flaggschiffen anderer Marken, die bei 120 Hz stecken bleiben, obwohl sie in vielen Fällen doppelt so teuer sind wie die 10 Pro.

Die Bildwiederholrate des Bildschirms ist sowohl im Alltag als auch in Spielen sehr spürbar und das rahmenlose Display mit bis zu 2000 Nits maximaler Helligkeit ist ein Spektakel, das auch in Bewegung beeindruckt. Darüber hinaus wurde das Frontkamerasystem unter dem Bildschirm gewählt, was es noch spektakulärer macht, das gesamte Panel ohne Löcher oder Unregelmäßigkeiten zu sehen, die das Erlebnis trüben.

Der 10 Pro hat eine Akkukapazität von 7050 mAh, was ihm eine ehrlich gesagt gute Lebensdauer auch bei längerem Spielen verleiht und auch um übermäßigen Verschleiß beim Aufladen während des Spielens zu vermeiden, können wir einen speziellen Lademodus aktivieren, in dem der Akku abgeklemmt wird und externer Strom nur für den Stromverbrauch des Mobiltelefons zu diesem Zeitpunkt verwendet wird. ein Durchbruch, der die Sorgfalt zeigt, die die Jungs von Nubia in diese Geräte gesteckt haben, um ihnen einen wirklich anderen Charakter zu verleihen. Allerdings vermissen wir das kabellose Laden und es ist eine Schande, dass sie die Glasrückseite nicht genutzt haben, um sie zu integrieren.

In Bezug auf die Konnektivität haben wir 5G, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac/ax (Tri-Band 2.4G, 5G, 6G), Bluetooth 5.4, Dual GPS (L1+L5), NFC und Miniklinken-Headset-Buchse, ein nettes Extra, das bereits ein Überbleibsel einer vergangenen Ära ist, aber etwas wirklich Nützliches und zu schätzendes.

Auf der anderen Seite, und das ist ebenfalls bemerkenswert, wird der Prozessor mit einem aktiven Belüftungssystem gekühlt, dh einem mechanischen Lüfter, der aktiviert wird, wenn die Temperatur zu hoch ansteigt, was zusammen mit dem Flüssigmetallableitungssystem dafür sorgt, dass die thermische Drosselung (Leistungsabfall aufgrund erhöhter Prozessortemperatur) für die 10 Pro eine Erinnerung der Vergangenheit ist.

Wir haben außergewöhnlich anspruchsvolle Spiele wie Genshin Impact getestet und konnten sie ohne Probleme in Top-Qualität bei hervorragenden Bildwiederholraten oder in COD Mobile spielen, wo die Auslösetasten eine hervorragende Hilfe sind.

Als Betriebssystem läuft das RedMagic Android 15 auf einer angepassten Schicht, die auch KI-Unterstützung beinhaltet und sehr auf Spiele ausgerichtet ist, mit einer dedizierten Benutzeroberfläche und einem persönlichen Assistenten, der uns bei bestimmten Aspekten hilft. Es ist nicht das reinste Android System, das wir je gesehen haben, und es hat Bloatware, aber es stimmt auch, dass die Zuverlässigkeit der Hardware bedeutet, dass nichts davon eine Belastung ist.

Aber irgendwo muss man abschneiden

Und in diesem Fall sind es die Kameras. Lassen wir uns nicht täuschen, der 10 Pro verfügt über ein wirklich gutes Sensorpaket, 50 Mpx Hauptsensor, 50 Mpx Ultraweitwinkel, 2 Mpx für Porträts und eine 16 Mpx UDP-Front, die eine hervorragende Leistung für den normalen Gebrauch bieten. Aber abgesehen davon, und die Messlatte sehr hoch zu legen, weil es das ist, was Nubia selbst in seinem Terminal anbietet, ist es zweifellos der am wenigsten gute Teil des Handys. Wir haben einen optischen Zoom vermisst und in unseren Tests einen sehr wichtigen Sprung zurück im Vergleich zu anderen Flaggschiffen festgestellt, bei denen dies der wichtigste Aspekt ist.

In jedem Fall müssen wir den außergewöhnlichen Aufwand hervorheben, der in Bezug auf die Kosten des Telefons und der Frontkamera unternommen wurde, die sich zwar nicht durch ihre Qualität auszeichnet, sich aber unter dem Bildschirm in einer Technologiedarstellung befindet, die Konkurrenten, die mehr als 1.300 Euro kosten, nicht anbieten.

Das 10 Pro ist auch nicht für Staub- oder Wasserbeständigkeit zertifiziert, vor allem wegen seiner aktiven Kühlung, aber es scheint sehr robust und wasserdicht zu sein, obwohl es am besten ist, es nicht zu testen.

Schlussfolgerung

Sie können das RedMagic 10 Pro sehr mögen, ein bisschen, überhaupt nicht... Wie auch immer, die unwiderlegbare Tatsache ist, dass Sie auf dem Markt kein leistungsAndroid stärkeres Telefon Pfund-für-Pfund finden werden, nicht einmal, wenn Sie das Doppelte oder Dreifache bezahlen. Wenn Sie ein Gamer sind, ist das perfekt, Sie haben alles zu Ihren Gunsten, denn dieses Mobilteil ist für Sie gemacht. Aber wenn Sie es nur für den Alltag wollen und die maximale Leistung genießen, die die aktuelle Technologie inAndroid einem Telefon mit einem verrückten Akku bieten kann, dann ist es auch etwas für Sie. Am Ende sind die Kosten und die Leistung zwei sehr wichtige Elemente der Beurteilung bei der Auswahl unseres Handys, aber in diesem RedMagic 10 Pro ist es einfach unschlagbar.