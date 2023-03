Redfall Vorschau: Kann Arkane seine Siegesserie fortsetzen?

HQ

Mit den beiden Dishonored-Spielen, Prey und Deathloop, hat Arkane eine sehr solide Erfolgsbilanz für sich selbst gemacht. Aber das Problem mit einer großartigen Erfolgsbilanz ist, dass sie dann wiederum große Erwartungen weckt. Die Leute wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie einen Arkane-Titel laden, und so ist der Druck für Redfall - das neueste Spiel des Studios - groß, diese hohen Erwartungen zu erfüllen und zu übertreffen.

Vor kurzem hatten wir die Gelegenheit, in die Londoner Zentrale von Zenimax zu reisen, einige Mitglieder des Teams zu treffen, das an dem Spiel arbeitet, und 90 Minuten ungehindertes Redfall-Gameplay zu sehen. Es gab ein Hauptziel der Geschichte, mit dem wir uns in dieser Zeit beschäftigen mussten, aber es war nicht nötig, es zu beenden, und wir mussten durch die offene Welt streifen, die Arkane geschaffen hatte, wie wir es für richtig hielten.

Bevor wir in das Spiel eintauchten, bekamen wir ein kurzes Heads-up von Game Designer Harvey Smith, der uns wissen ließ, dass Arkane trotz eines Teils des Marketings auf Redfall, das darauf hindeutete, dass es sich am besten im Koop-Modus spielen lässt, viel Mühe darauf verwendet hatte, sicherzustellen, dass auch das Einzelspieler-Erlebnis großartig war.

Werbung:

Ich persönlich habe nie daran gezweifelt, dass Arkane Redfall zu einem Erlebnis machen kann, das man gut spielen kann, wenn man alleine ist. Nach Dishonored, Prey und Deathloop hat das Studio bewiesen, dass der Einzelspieler das ist, was es am besten kann. Auch das hat es in Redfall deutlich gemacht.

Ich kann nur für das Einzelspieler-Erlebnis von Redfall sprechen, aber in den 90 Minuten, die ich bekommen habe (in denen ich so viel wie möglich gemacht habe), ist diese Erfahrung genau das, was man von einem Arkane-Titel erwarten würde. Das Leveldesign bleibt makellos, selbst mit dem weitläufigen Raum der offenen Welt von Redfall. Sie können fast jeden Weg finden, sich Ihren Feinden und Zielen zu nähern, mit einem großen Gefühl der Vertikalität, da Sie großartige Aussichtspunkte gewinnen können, um Vampire zu schnüffeln oder einfach nur an ihnen vorbeizugehen.

Auch in der offenen Welt von Redfall gibt es viel zu tun. Als ich auf der Karte herumlief, stolperte ich über zufällige Nebenmissionen, bei denen man überlebenden Stadtbewohnern helfen oder mehr über das Geheimnis herausfinden konnte, das einen Großteil der lokalen Bevölkerung in Vampire verwandelt hat. Apropos Nachtstalker, es gibt auch viele Möglichkeiten, wie man ihren Einfluss auf Redfall bekämpfen kann. Vom Betreten eines Vampirnestes, das Sie in alternative Dimensionen voller Superpower-Versionen der Blutsauger führt, bis hin zur Sicherung neuer sicherer Häuser, die als schnelle Reisepunkte und Orte zum Auffüllen Ihrer Vorräte dienen, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, gegen die Hauptfeinde des Spiels zurückzubeißen. Vor allem Vampirnester scheinen viel Potenzial zu haben, da sie im Wesentlichen ihre eigenen Mini-Missionen anbieten.

Werbung:

Sowohl vom Leveldesign als auch von den Dingen, die du auf der Karte tun kannst, ist klar, dass Redfall glaubt, dass Abwechslung tatsächlich die Würze des Lebens ist. Das Gleiche gilt für die Charaktere, die alle ihre eigenen, kompliziert verwobenen Hintergrundgeschichten und Fähigkeitsbäume haben, die Sie während des Spiels ausarbeiten werden. Im Gegensatz zu anderen Charakter-Shootern wie Borderlands bist du in Redfall nicht auf eine Hauptfertigkeit beschränkt, und jeder Überlebende hat eine Reihe von Möglichkeiten, wie er auf der Karte navigieren und Feinde töten kann. Jacob, der Charakter, mit dem wir uns entschieden haben, konnte mit seinem magischen Vogel Feinde aufspüren, sich tarnen, um das Schleichen und die Flucht zu erleichtern, und sein Heartstopper-Scharfschützengewehr hervorholen, um viel Schaden anzurichten.

Es gibt viel zu Redfall. Bevor wir uns zum Spielen hinsetzten, beschrieb Harvey Smith das Spiel als "Versuch, aus einem Feuerwehrschlauch zu trinken", und obwohl ich die Verbindung sicherlich gesehen habe, als ich zum ersten Mal auf der Karte herumlief, fühlt es sich an, als ob man Redfall ziemlich leicht in den Griff bekommen kann, besonders wenn man sich schon einmal in ein Arkane-Spiel vertieft hat. Tatsächlich kann sich Redfall ein wenig zu sehr wie ein weiteres Arkane-Spiel anfühlen, besonders wenn man es alleine spielt. Aber darin liegt die Frage, ob das für das Studio ausreicht, um das Publikum noch einmal wirklich zu begeistern.

Trotz des großartigen Leveldesigns, der Charakteroptionen und der anständigen Menge an Dingen, die es zu tun gibt, gibt es ein leichtes Gefühl, dass Redfall sein Potenzial nicht ausschöpft. Vielleicht liegt es daran, dass es keine Chance gab, das Koop-Erlebnis zu sehen, etwas, das ziemlich wichtig erscheint. Das Solospiel ist etwas, das Arkane in Redfall nicht beiseite geschoben hat, und das ist wichtig, aber ohne die Möglichkeit zu haben, mit ein paar Verbündeten durch die Stadt zu streifen, fühlt es sich an, als hätte es keinen vollen Vorgeschmack auf die Erfahrung gegeben. Während das Story-Segment, das wir sehen konnten, einen guten Job machte, um eine gute Menge an Intrigen zu schaffen, fühlte es sich auch ein bisschen ungeschickt platziert an und ließ den spielbaren Charakter nicht direkt mit der Handlung verbunden sein, wie es bei Arkanes anderen Spielen der Fall ist.

Auch der Kampf fühlte sich viel zu simpel an. Ich behaupte nicht, der beste Spieler zu sein, und trotzdem habe ich die Feinde in Redfall absolut zerfetzt. Sogar der Turm - der Vampir mit Superkräften, der auftaucht, wenn man genug spezielle Vampire tötet oder die Aufmerksamkeit seiner Götter auf sich zieht - wurde schließlich durch nichts anderes als Kugelfeuer und einen Pfahl im Herzen niedergestreckt. Anstatt dass Vampire wirklich das Gefühl hatten, dass sie gefährlich genug sind, um die Stadt zu übernehmen, fragte ich mich, wie die Gemeinschaft nicht einfach über Nacht zurückgebissen hatte. Dies könnte jedoch nur eine pedantische Kritik sein, da es der Fall sein könnte, dass der Schwierigkeitsgrad für das Preview-Event geändert wurde oder dass das Solospiel wesentlich einfacher ist.

Abgesehen von der Erwähnung einiger kleinerer Performance-Probleme gibt es nicht viel über Redfall zu sagen. So wie es aussieht, ist es ein weiteres starkes Arkane-Spiel, aber ob es nun das Gewicht der Erwartungen ist, die durch die vergangenen Erfolge des Studios entstanden sind, oder der Hype, der über mehrere Verzögerungen aufgebaut wird, es scheint das besondere Etwas zu geben, das in Redfall fehlt, das es zu einem Muss bei der Veröffentlichung macht.