Red Bull gibt die Fahreraufstellung für 2026 bekannt, und Tsunoda verliert seinen Sitz... aber bleibt bei der "Red Bull Family"

Red Bull Racing hat endlich die Fahreraufstellung für 2026 in der Formel 1 bekannt gegeben, und es überrascht kaum: Isack Hadjar wird von Racing Bulls befördert und wird im nächsten Jahr Max Verstappens Teamkollege. Der 21-jährige Franzose verbesserte sich seit seinem Unfall in der Formationsrunde seines ersten Rennens mit Racing Bulls in diesem Jahr und ist nun Zehnter in der Meisterschaft mit einem Podium und 51 Punkten.

Die einzige noch unbekannte Nachricht ist das Schicksal von Yuki Tsunoda: Er wird nicht vollständig fallen gelassen und bleibt "innerhalb der Red-Bull-Familie, während er die Rolle des Red Bull Test- und Reservefahrers für 2026" übernimmt", verkündete die Erklärung.

Es war kein gutes Jahr für Tsunoda, der die Saison bei Racing Bulls startete, aber später durch Liam Lawson als Red Bulls zweiter Fahrer neben Max ersetzt wurde. Tsunoda verbesserte jedoch Lawson nicht und hatte Schwierigkeiten in einem Auto, das viele Kritiker für am besten für Max geeignet halten... Und sonst niemand.

Daher behält Lawson seinen Platz bei Racing Bull, aber Tsunoda muss nächstes Jahr ein neues Team finden, wenn er 2027 wieder antreten oder wieder bei Red Bull aufsteigen will, was angesichts der großen Anzahl an Spielern, die aus der Red Bull-Akademie kommen, unwahrscheinlich erscheint.

"In seinen bisherigen fünf Saisons in der Formel 1 ist Yuki zu einem vollwertigen Rennfahrer herangewachsen, der am Samstag über eine einzige Runde gut ist und am Sonntag zu außergewöhnlichen Starts und hervorragender Renntechnik fähig ist. Alle im Sport würden zustimmen, dass es unmöglich ist, Yuki nicht zu mögen, seine Persönlichkeit ist ansteckend, und er ist ein ganz besonderer Teil der Red-Bull-Familie geworden", sagte Red Bull-CEO Laurent Mekies.

Racing Bulls, das zweite Team von Red Bull, kündigt ebenfalls seine Fahrer an

Gleichzeitig bestätigte Racing Bulls auch, dass Liam Lawson bleibt, während der 18-jährige britische und schwedische Rookie Arvid Lindblad, derzeit Sechster in der Formel 2, den freien Platz von Hadjar in der Formel 1 2026 übernehmen wird.