Red-Bull-Chef schützt Liam Lawson nach "ein paar harten Rennen" und will nicht über Spekulationen sprechen

Liam Lawson, der Nachfolger von Sergio Pérez bei Red Bull, wurde schnell vom Ersatzfahrer für das zweite Team von Red Bull in das Hauptteam von Red Bull befördert, obwohl er weniger erfahren war als Yuki Tsunoda, was einige Fans überraschte. Und nach zwei Rennen hat Lawson noch nicht Fuß gefasst: null Punkte in den ersten beiden Grand Prix, 15. Platz in China (nach den drei Disqualifikationen stieg er dann auf 12 auf).

Aber Christian Horner, der Teamchef von Red Bull, sagt zu Formula1.com, dass sie die Pflicht haben, ihn zu schützen: "Er ist ein junger Kerl, wir haben die Pflicht, uns um ihn zu kümmern. Wir werden unser Bestes tun, um ihn zu unterstützen", und sagte, dass er immer noch ein sehr fähiger Fahrer ist, den "wir aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sehen, das zu liefern".

Er dementierte jedoch nicht die Gerüchte, dass er vor dem GP von Japan ersetzt werden könnte, wahrscheinlich für Tsunoda, um Red Bull eine Chance zu geben, in der Konstrukteurswertung aufzusteigen (sie sind mit 36 Punkten Dritter, hinter Mercedes mit 57 und McLaren mit 78 - alles dank Max Verstappen). "Ich denke, dass im Moment alles rein spekulativ ist." Er erklärte, dass ihr Ziel in China, wo Lawson aus der Box startete, darin bestand, Daten über seine Leistung über 56 Runden zu sammeln. "Wir nehmen das weg, wir werden es uns genau anschauen und als Gruppe werden wir unser Bestes tun, um ihn zu unterstützen."