Warum wurden Leclerc, Hamilton und Gasly beim Großen Preis von China disqualifiziert?

Der Große Preis von China am vergangenen Sonntag endete ungewöhnlich: Drei Fahrer wurden disqualifiziert, darunter die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton, die Fünfter und Sechster wurden, denen dann aber die Punkte aberkannt wurden. Pierre Gasly, der Elfter wurde, wurde ebenfalls disqualifiziert.

Warum wurden sie disqualifiziert? Wie Formula1.com erklärte, waren die Autos von Ferraris Leclerc und Alpine-Pilot Gasly untergewichtig. Das verstößt gegen Artikel 4.1 des Technischen Reglements, der besagt, dass Autos nicht weniger als 800 kg wiegen dürfen. Beide Autos wogen genau 800 kg, aber ein Kraftstoffablass durch einen Eingriff bedeutete, dass etwas mehr als 1,1 kg Kraftstoff aus beiden Autos entfernt wurden, was sie leichter als die Regel machte.

Bei Hamilton war die Situation anders: Es wurde festgestellt, dass der Gleiterverschleiß unter der erforderlichen Mindestdicke von 9 mm lag. Artikel 3.5.9 des Technischen Regelwerks schreibt eine Mindestdicke von 9 mm für die Dielenmontage vor, aber es wurde festgestellt, dass sie 8,6 mm (links), 8,6 mm (Mittellinie des Fahrzeugs) und 8,5 mm (rechts) beträgt.

Diese Entscheidung bedeutet, dass Esteban Ocon, Kimi Antonelli, Alex Albon und Ollie Bearman um zwei Positionen befördert wurden und Lance Stroll und Carlos Sainz um eine Position befördert wurden und einige Punkte mitnehmen, während es auch eine gute Nachricht für McLaren ist, die ihre beiden Fahrer am Sonntag auf dem Podium sahen.

Ferrari gab eine Erklärung ab, in der es erklärte, dass Leclercs Problem auf ihre Strategie von nur einem Boxenstopp zurückzuführen war, was bedeutete, dass der Reifenverschleiß sehr hoch war, was dazu führte, dass das Auto untergewichtig war. In der Zwischenzeit führen sie Hamiltons Problem auf eine Fehleinschätzung zurück, akzeptieren die Strafe und fügen hinzu, dass sie nicht die Absicht hatten, sich einen Vorteil zu verschaffen. Alpine postete einen Tweet, in dem es einfach hieß, dass sie die Entscheidung akzeptieren und nach Japan weiterziehen (4. bis 6. April).