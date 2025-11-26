Rechtsextremer australischer Senator suspendiert, weil er aus Protest Burka getragen hat

HQ

Die australische Senatorin Pauline Hanson wurde für den Rest des Jahres vom Parlament ausgeschlossen, nachdem sie im Senat eine Burka getragen hat, als Teil eines Protests gegen ihren eigenen Gesetzentwurf zum Verbot von Vollgesichtsbedeckungen in der Öffentlichkeit.

Die 71-jährige Vorsitzende einernti-muslimischen, einwanderungsfeindlichen One Nation-Partei trug am Montag erstmals das Kleidungsstück von Kopf bis Fuß, woraufhin die Senatoren sie für den Tag suspendierten. Am Dienstag verabschiedete der Senat mangels einer Entschuldigung einen Misstrauensantrag und verbot Hanson sieben aufeinanderfolgende Sitzungstage. Da das Parlament am Donnerstag für das Jahr vertagt wird, wird ihre Suspendierung fortgesetzt, wenn die Sitzungen im Februar 2026 wieder aufgenommen werden.

Hanson sagte Reportern, sie erwarte, bei der nächsten Wahl 2028 von den Wählern beurteilt zu werden, nicht von ihren Kollegen. "Sie wollten die Burka nicht verbieten, aber sie verweigerten mir das Recht, sie im Parlament zu tragen. Es gibt keinen Kleiderkodex im Parlament, aber ich darf ihn nicht tragen. Für mich war das heuchlerisch", sagte sie.

Der Misstrauensantrag wurde von der Senatsvorsitzenden Penny Wong eingebracht, die sagte, Hanson habe "einen ganzen Glauben verspottet und verteufelt", gefolgt von fast einer Million Australiern. Die muslimischen Senatoren Mehreen Faruqi und Fatima Payman beschrieben Hansons Handlungen als beschämend und schädlich für das gesellschaftliche Gefüge.

Hanson ist seit langem für diese Ansichten bekannt

Hanson, die bereits 2017 mit einem ähnlichen Stunt Empörung ausgelöst hatte, legt ebenfalls Berufung gegen ein Urteil ein, wonach sie gegen das Rassendiskriminierungsgesetz verstoßen habe, in einem Social-Media-Beitrag gegen Faruqi. Interessengruppen verurteilten ihre wiederholte gezielte Verfolgung von Muslimen, Migranten und Minderheiten. Hanson ist seit langem für ihre anti-immigrantischen und rassistisch aufgeladenen Ansichten bekannt, die bis zu ihrer ersten Parlamentsrede im Jahr 1996 zurückreichen.