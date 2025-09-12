Real Madrid-Spieler Raúl Asencio gibt Fehler zu und einer der Kläger zieht die Klage zurück, dennoch kommt es zur Verhandlung

HQ

Raúl Asencio, der Eigengewächs von Real Madrid, der in der vergangenen Saison durch die Verletzungen von Militao und Carvajal bekannt wurde, hat seinen "Fehler" zugegeben, als er einem Freund ein Sexvideo zeigte, das ohne Zustimmung aufgenommen wurde. Infolgedessen hat eine der beiden Frauen, die eine Beschwerde gegen Asencio eingereicht hatten, die Anklage gegen den Spieler zurückgezogen, nachdem sie ein Entschuldigungsschreiben mit einer "ausdrücklichen Anerkennung" der ihm zugeschriebenen Tatsachen und einer finanziellen Entschädigung erhalten hatte.

Asencio wurde beschuldigt und angeklagt, einem Freund ein Video gezeigt zu haben, das von drei seiner ehemaligen Teamkollegen in der Akademie von Real Madrid aufgenommen wurde und in dem er sexuelle Beziehungen zu zwei Mädchen hatte, von denen eines damals unter 18 Jahre alt war (2023). Dies stellt ein Verbrechen der Offenlegung von Geheimnissen und der Weitergabe von Kinderpornografie dar.

Die anderen drei Angeklagten, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez und Andrés García, waren zu dieser Zeit Spieler von Real Madrid Castilla, ihrer B-Mannschaft, und drehten das Video, ohne es den Mädchen zu sagen, und teilten es später über Whatsapp-Gruppen. Alle drei wurden von Real Madrid entfernt. Asencio nahm nicht an der sexuellen Begegnung teil, sondern erhielt das Video und zeigte es einer anderen Person auf seinem Handy (angeblich dem damaligen Freund eines der Mädchen).

Der andere Beschwerdeführer, der zu diesem Zeitpunkt minderjährig war, hält an der Anklage gegen Asencio fest, und die Staatsanwaltschaft fordert zweieinhalb Jahre Gefängnis für ihn für zwei Verbrechen gegen die Privatsphäre für Asencio und vier Jahre und sieben Monate für die anderen drei Angeklagten, die das Video ohne Zustimmung aufgenommen und verbreitet haben. Der Prozess findet auf Gran Canaria statt und hat noch keinen Termin erhalten.