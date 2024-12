Real Madrid wird den Wintertransfermarkt verpassen und konzentriert sich auf die Sommer-Neuzugänge, so die Quellen

HQ

Real Madrid hatte in der ersten Saisonhälfte mit unzähligen Verletzungen zu kämpfen, wobei einige Spieler für ein paar Wochen ausfielen, in anderen Fällen aber auch für Monate oder sogar die ganze Saison, wie es bei Dani Carvajal und Eder Militão der Fall war, die sich die Bänder im Knie rissen.

All dies kam zu den schlechten Ergebnissen im Vergleich zur letzten Saison hinzu, und viele Fans forderten Real Madrid auf, auf dem Wintertransfermarkt Neuzugänge zu tätigen, um den Rest der Saison zu stärken.

Aber in den letzten Wochen ist der Optimismus in den weißen Klub zurückgekehrt, nachdem er Barcelona amLiga überholt und eine weitere Trophäe, den FIFA Intercontinental Club, sowie eine bessere Leistung von Kylian Mbappé gewonnen hat. All das bedeutet, dass Real Madrid laut Insidern in diesem Winter keine neuen Spieler verpflichten wird, sondern sich stattdessen auf den Sommermarkt konzentrieren wird, wie es die ganze Zeit geplant war.

Für die Rückrunde wird erwartet, dass David Alaba als "Winter-Neuzugang" fungieren wird: Der österreichische Verteidiger hat seit dem 17. Dezember 2023, als er sich verletzte, nicht mehr gespielt. Aber alle Anzeichen deuten darauf hin, dass er sich bis Januar 2025 erholen und die Defensive des Teams verstärken wird.

Der Rest der Lücken im Kader wird durch neu zugewiesene aktuelle Spieler gefüllt, wie Tchouameni als Innenverteidiger, Lucas Vázquez auf dem rechten Flügel, der für Carvajal einspringt, oder Eigengewächs Raúl Asencio, der nach einer Verletzung von Militão aus der B-Mannschaft von Real Madrid befördert wurde.

Wen wird Real Madrid also im Sommer verpflichten? Die offensichtlichsten Kandidaten scheinen Alphonso Davies für den linken Verteidiger und Trent Alexander-Arnold für den rechten Verteidiger zu sein. Beide beenden ihren Vertrag im nächsten Jahr, aber ihre Klubs Bayern München und Liverpool drängen sie zu einer Verlängerung.