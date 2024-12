Wie endet das Jahr für Barcelona, Real Madrid und Atlético und wann kehrt die LaLiga zurück?

HQ

Anders als in der Premier League sind die Fußballstadien in Spanien für das ganze Jahr geschlossen. Nach dem 18. Spieltag am letzten Wochenende kehrt die Saison erst Mitte Januar, vom 10. bis 13. Januar 2025, mit dem 19. Spieltag zurück, der die Halbzeit von LaLiga EA Sports markiert und einen "Winterchampion" definieren würde.

Es gibt jedoch einige Vorbehalte. Erstens wurde aufgrund der Überschwemmungen in Valencia ein Spiel zwischen Valencia und Real Madrid, das für Oktober geplant war, verschoben und wird am Freitag, den 3. Januar, ausgetragen.

Der 19. Spieltag, vom 10. bis 13. Januar, wird zusammen mit dem spanischen Supercup ausgetragen (der wegen des Geldes in Saudi-Arabien ausgetragen wird). Daher haben die vier teilnehmenden Mannschaften, FC Barcelona, Real Madrid, Athletic Bilbao und Mallorca, ihre jeweiligen Spiele bereits Anfang Dezember bestritten.

Das bedeutet, dass die meisten Mannschaften bis jetzt 18 Spiele absolviert haben, mit Ausnahme von Barcelona, Athletic und Mallorca, die 19 Spiele absolviert haben, und Valencia, die nur 17 Spiele absolviert haben. Schlechte Nachrichten für Barcelona, das die Führung in der Liga an Atlético de Madrid (41 Punkte) und Real Madrid (40 Punkte) verlor, beide nach 18 gespielten Spielen, was bedeutet, dass sie noch weiter kommen könnten.

Kurz gesagt, das sind alle Termine:



12. Spieltag - 3. Januar: Valencia vs. Real Madrid



19. Spieltag - 10.-13. Januar: Alle Mannschaften außer Real Madrid, Barcelona, Athletic und Mallorca



20. Spieltag - 17.-20. Januar: Alle Mannschaften



Auf der anderen Seite der Tabelle steht Valencia, traditionell eine der größten Mannschaften Spaniens, die einzige andere Mannschaft neben Madrid, Barça und Atleti, die in diesem Jahrhundert die Liga gewonnen hat, vor einer schrecklichen Krise, sportlich, finanziell und institutionell, und steht mit nur zwei Siegen bisher vor dem vorletzten.