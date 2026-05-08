Real Madrid verhängt Valverde und Tchouaméni mit einer Geldstrafe von 500.000 Euro für ihren Kampf

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Real Madrid hat die Spieler Fede Valverde und Aurélien Tchouaméni mit einer Geldstrafe von 500.000 Euro belegt, nachdem der am Donnerstag in der Kabine ausgebrochene Schlägerei ausbrach, Valverde stürzte, sich mit einem Tisch den Kopf schlug und ins Krankenhaus musste.

"Beide Spieler erschienen heute vor dem für den Fall zuständigen Ermittler. Während ihres Auftritts zeigten die Spieler ihre völlige Reue für das Geschehene und entschuldigten sich gegenseitig", heißt es in der offiziellen Vereinserklärung.

"Sie haben sich beim Verein, ihren Teamkollegen, dem Trainerstab und den Fans entschuldigt, und beide haben sich Real Madrid zur Verfügung gestellt, um jede Sanktion anzunehmen, die der Verein für angemessen hält."

Die 500.000 Euro Finanzierung wird nicht mit einer sportlichen Sanktion verbunden, was bedeutet, dass keiner von beiden ausgesetzt wird. Bei Valverde wurde jedoch ein kranioenzephalisches Trauma diagnostiziert und benötigt eine Pause zwischen 10 und 14 Tagen, sodass er in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr für Real Madrid spielen wird... Und manche fragen sich, ob er nächste Saison zurückkehren wird.

Es gab verschiedene Versionen dessen, was passiert ist. Valverde bestritt, jemanden geschlagen oder getroffen worden zu sein, und fiel einfach, während Quellen aus dem Club sagen, dass Tchouaméni ihm ins Gesicht geschlagen habe, nachdem Valverde ihn den ganzen Tag über beschuldigt hatte, der "Leaker" von Informationen über einen weiteren Streit am Vortag zu sein.