Real Madrid, Fede Valverde und "ein Verräter" erzählen unterschiedliche Geschichten über den Kampf mit Tchouameni in der Kabine

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Real Madrid gab am Donnerstagabend eine Erklärung zu dem Vorfall ab, der zwischen den Spielern Aurelien Tchouameni und Fede Valverde stattfand, die in einen hitzigen Streit verwickelt waren, der am Mittwoch begann und am Donnerstag erneut ausbrach, wobei Tchouameni Berichten zufolge Valverde stieß, der fiel und sich den Kopf auf einen Tisch schlug, ins Krankenhaus brachte.

Der Verein gab bekannt, dass "nach den Vorfällen, die heute Morgen während der Trainingseinheit der ersten Mannschaft stattfanden, beschlossen hat, disziplinarische Maßnahmen gegen unsere Spieler Federico Valverde und Aurélien Tchouameni einzuleiten. Der Club wird Updates zu den Ergebnissen beider Verfahren geben, sobald die entsprechenden internen Verfahren abgeschlossen sind."

Laut El País wird der Verein gegen die Spieler finanzielle Sanktionen verhängen, aber keine sportlichen Sperren, sodass Tchouameni im Clásico gegen Barcelona spielen kann. Bei Valverde wurde ein kranioenzephalisches Trauma diagnostiziert und er braucht eine Pause zwischen 10 und 14 Tagen, sodass er in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr für Real Madrid spielen wird.

Inoffizielle Version des Kampfes zwischen Tchouameni und Valverde

Natürlich unterscheiden sich die Versionen der Geschichte. Laut dem Verein nahestehenden Quellen über AS warf Valverde Tchouameni vor, am Vortag ihr Argument an die Presse durchgesickert zu haben, und bestritt, den Spieler gesalutiert zu haben. Der französische Spieler bestritt die Vorwürfe und trug ihren Streit mit ins Training, indem er unverhältnismäßige Tacklings machte, während Trainer Arbeloa nichts unternahm.

In der Umkleidekabine warf Valverde Tchouameni weiterhin vor, ein "Schnatz" zu sein, und offenbar schlug Tchouameni auf Valverde und traf ihn am Kopf, fiel und zog sich infolge des Sturzes einen Schnitt am Kopf zu, war halb bewusstlos, musste im Rollstuhl ins Krankenhaus gebracht werden, wo er genäht wurde.

Valverde bestreitet eine Schlägerei in der Kabine von Real Madrid

Fede Valverde erzählte in einer ausführlichen Stellungnahme auf Instagram, die kurz nach der Stellungnahme des Vereins am Donnerstagabend veröffentlicht wurde, eine andere Geschichte und sagte: "Zu keinem Zeitpunkt hat mein Teamkollege mich geschlagen, noch habe ich ihn geschlagen, obwohl ich verstehe, dass es für viele von euch leichter ist zu glauben, dass wir in eine Schlägerei geraten sind oder dass es Absicht war, aber das ist nicht passiert", schrieb er.

"Es tut mir leid", fügte er hinzu. "Es tut mir wirklich leid, denn diese Situation tut mir weh, und der Moment, den wir durchmachen, tut mir weh. Real Madrid ist eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben, und ich kann nicht gleichgültig sein."