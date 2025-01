Real Madrid und Maccabi Tel Aviv schreiben Geschichte im torreichsten EuroLeague-Spiel aller Zeiten: 116:113

HQ

Real Madrid und Maccabi Tel Aviv haben gestern Abend in der 21. Runde der Turkish Airlines EuroLeague Geschichte geschrieben. Das spannende Spiel endete mit 116:113, was insgesamt 229 Punkte bedeutete, was das höchste Ergebnis in der Geschichte der EuroLeague (ohne Nachspielzeit) bedeutete. Im Heimspiel holte sich Real Madrid den Sieg und erreichte den achten Platz, während die israelische Mannschaft vorletzter ist.

Das Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und Maccabi Tel Aviv war das am häufigsten wiederholte Spiel in der Geschichte des europäischen Basketballs, und das gestrige Spiel wird in die Geschichte eingehen. Bereits nach der ersten Halbzeit war ein Rekord gebrochen worden, mit einem Ergebnis von 57:63, bereits das höchste in der Geschichte der Liga zur Halbzeit.

Der Madrider Spieler Facundo Campazzo erzielte 43 Punkte, obwohl er der einzige Spieler war, der einen Freiwurf vergab (25 Punkte in der Madrider Mannschaft kamen auf diese Weise). Maccabi traf alle 26 Freiwürfe, ein neuer Vereinsrekord (der Rekord für die meisten Freiwürfe stammt von Real Madrid aus dem Jahr 2002 gegen Ural Great: 34 Schüsse, keiner verfehlte).

Am Ende des Spiels (das mit einem defensiven Spielzug endete, der einen Dreier von Maccabi verhinderte, der das Spiel in die Verlängerung gebracht hätte) war der kombinierte Tribut von 229 Punkten höher als der vorherige Rekord: ein Spiel zwischen Fortitudo Bologna und Zalgiris Kaunas aus dem Jahr 2004, das 117:107 (224 Punkte) endete.

Wie sieht die EuroLeague-Bilanz im Vergleich zur NBA aus?

229 Punkte sind ein riesiger Rekord, aber wie sieht er im Vergleich zur NBA aus? Das torreichste Spiel in der Geschichte der nordamerikanischen Liga (ohne Verlängerung) fand 1990 zwischen den Golden State Warriors und den Denver Nuggets statt: 162:158. 101 Punkte mehr!