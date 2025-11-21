Real Madrid und Apple planen ein "Infinite Bernabéu" im Metaversum: Schau die Spiele von zu Hause aus, als wärst du dabei.

HQ

Real Madrid empfing den Besuch des Senior Vice President of Services, Eddy Cue, sowie einer Delegation von Apple, die die Geschäftsbeziehung zwischen den Tech- und Sportgiganten bestätigten. Beide arbeiten an der Entwicklung dessen, was sie zunächst "Bernabéu Infinito" nennen, wie von GQ enthüllt wurde, einem Metaverse-Projekt, das es Nutzern mit Virtual-Reality-Headsets ermöglichen würde, Fußball- und Basketballspiele so zu sehen, als wären sie wirklich im Stadion, sogar den Sitz auszuwählen, den sie wollen, aber zu Hause.

Dies folgt ähnlichen Initiativen, die von NBA, NCAA oder Manchester United verfolgt wurden, bei denen Sportschauen mit dem Metaverse vermischt werden. Obwohl das Bernabéu nur etwa 80.000 Sitzplätze hat und die Ticketpreise mehrere hundert Euro betragen können, würde dies "Tausende Millionen Menschen" ermöglichen, die Spiele live zu verfolgen, als wären sie im Stadion. Dafür setzten sie 360º-Kameras im Stadion ein.

Das einzige Problem ist natürlich, dass diese Technologie vermutlich exklusiv für Apples VR/AR-Headset Apple Vision sein würde, das etwa 3.000 Euro kostet. Wenn man dazu noch die AirPods gekostet hat, um wirklich immersiven Sound zu haben, klingt es plötzlich nicht mehr so ansprechend wie zuvor...

Das Projekt befindet sich noch in einem frühen Stadium, aber wenn Sie die Technologie hätten, würden Sie gerne ein Fußballspiel in Virtual Reality sehen und so tun, als wären Sie im Stadion?