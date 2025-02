Verletzungen schaden Real Madrid weiterhin mit einer dürftigen Abwehr gegen Atlético und Manchester City

HQ

Die aktuelle Saison von Real Madrid wird vor allem wegen eines in Erinnerung bleiben: Verletzungen. Nun, man könnte sich noch an andere Dinge erinnern: Sie sind immer noch Tabellenführer in LaLiga und am Leben in der Champions League, aber die Chancen, in einem der beiden Wettbewerbe zu weit zu kommen, werden durch unsere Spieler ernsthaft beeinträchtigt. Nach den Langzeitverletzungen von Militao und Carvajal sind in den vergangenen drei Tagen zwei weitere Leistungsträger verletzt: Antonio Rüdiger und David Alaba.

Rüdiger verletzte sich am vergangenen Wochenende im Spiel gegen Espanyol am Bizeps femoris im rechten Bein, das Madrid mit 0:1 verlor (mit einigen umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen, die den Verein wie nie zuvor verärgert haben ). Auch David Alaba, der sich nach 13 Monaten Spielpause wegen einer langen Knieverletzung kürzlich wieder eingelebt hat und nur eingewechselt wurde, hat eine Adduktorenverletzung im linken Bein. Beide werden voraussichtlich zwei oder drei Wochen ausfallen.

Das erste Spiel, das sie verpassen werden, ist das Viertelfinalspiel am Mittwoch gegen Leganés im spanischen Pokal. Ein Spiel, in dem auch Kylian Mbappé und Jude Bellingham wegen zweier Prellungen fehlen werden. Sie werden sich vor dem Derby am Samstag gegen Atlético de Madrid ausruhen, einem Schlüsselspiel im Rennen um den Liga-Titel (Real Madrid ist Erster, Atlético Zweiter, nur einen Punkt dahinter).

Und wie sieht es mit den beiden Spielen in den nächsten zwei Wochen gegen Manchester City aus? Weder Rüdiger noch Alaba (und natürlich auch Militao) werden zur Verfügung stehen, so dass Real Madrid nur mit zwei Hauptdarstellern in der Defensive spielen muss: Raúl Asencio (der vor vier Monaten in der dritten Liga spielte) und Tchouameni, dem Spieler, den die meisten Fans für die jüngsten Niederlagen verantwortlich machen.

Real Madrid hat beschlossen, in diesem gerade zu Ende gegangenen Wintertransfermarkt keine Neuzugänge zu tätigen. Es bleibt abzuwarten, ob das eine kluge Entscheidung war. Die gute Nachricht ist, dass mehr einheimische Spieler wie Jacobo Ramón die Chance ihres Lebens erhalten könnten...