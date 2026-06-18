Real Madrid ist bereit, diesen Sommer 220 Millionen Euro für Michael Olise zu zahlen

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Real Madrid war in diesem Sommer sehr aktiv, holte einen neuen Trainer, Mourinho, und mindestens vier neue Spieler: Cucurella, Konaté, Bernardo Silva und Denzel Dumfries. Aber Mourinho will mehr (mindestens einen Mittelfeldspieler und einen weiteren Verteidiger)... während Präsident Florentino Pérez ein neues "Galáctico" will und bereit ist, die höchste Summe zu zahlen, die der Verein je für einen Spieler ausgegeben hat.

Im Wahlkampf versprach er, einen neuen Spieler im Wert von 150 Millionen Euro zu verpflichten, der sich als Julián Álvarez von Atlético de Madrid herausstellte, ein Transfer, der vom Verein abgelehnt wurde. Aber mehrere Medien berichteten, dass der Spieler, auf den er sich tatsächlich bezog, Michael Olise war... und laut Marca sind sie bereit, das Angebot zu erhöhen: von 150 Millionen Euro auf 200 Millionen Euro.

Tatsächlich liegt laut der spanischen Zeitung die Obergrenze bei 220 Millionen Euro (190,62 Millionen Pfund), was ihn zur mit Abstand teuersten Verpflichtung des Vereins machen würde, vor Jude Bellingham, für den sie 2023 127 Millionen Euro zahlten, und damit die teuerste Verpflichtung der Fußballgeschichte, Neymars Verkauf von Barcelona an Paris Saint-Germain, ausgleichen würde. 222 Millionen Euro.

Mbappés jüngstes Tor für Frankreich, nach einer Vorlage von Olise, hat den Traum bei den Real-Madrid-Fans neu entfacht, doch Bayern München hat kategorisch erklärt, dass sie den Spieler um jeden Preis nicht verkaufen werden.

Marca berichtet außerdem, dass Olises Pläne unabhängig von den Plänen sind, Enzo Fernández von Chelsea zu verpflichten, dem wahrscheinlichsten Kandidaten für das Mittelfeld von Real Madrid. Dafür (Enzo ist auch nicht billig) müssten sie verkaufen, und mindestens einer ihrer drei wichtigsten Mittelfeldspieler (außer Bellingham) könnte schon ausscheiden: Camavinga, Tchoameni oder Valverde.