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Frankreich begann seine Weltmeisterschaftsserie mit einem langsam entwickelten Sieg über Senegal, bei dem Kylian Mbappé mit einem Doppelpack zum besten Torschützen der französischen Nationalmannschaft wurde. Im New York New Jersey Stadium, das am 19. Juli auch das Finale ausrichten wird, schüttelten die jüngsten Weltmeisterschaftssieger die Zweifel aus der ersten Halbzeit mit einem atemberaubenden Tor von Mbappé und einer fantastischen Vorlage von Michael Olise ab.

Bradley Barcola, vorbereitet von Rabiot, legte in den letzten acht Spielminuten ein weiteres Tor nach, doch dann erzielte der 18-jährige Ibrahim Mbaye aus Paris Saint-Germain in der 95. Minute ein weiteres Tor gegen seine ehemalige Nationalmannschaft (er spielte für alle Jugendmannschaften Frankreichs, von U15 bis U20, bevor er zu Senegal wechselte), um den letzten drei Minuten der Nachspielzeit etwas Würze zu verleihen... nur damit Mbappé fast sofort ein unglaubliches Ferntor erzielte.

Mbappé übertrifft mit diesem Tor Olivier Giroud als ewiger Torschütze der französischen Nationalmannschaft mit 58 Toren. Giroud erzielte 57, Thierry Henry 51. Dahinter stehen Antoine Griezmann, 44, und Michel Platini, 41.

Tatsächlich ist Mbappé auch in der Liste der ewigen WM-Torschützen hoch aufgestiegen: Ronaldo Nazario für Brasilien und Gerd Müller für Westdeutschland erzielten ebenfalls 15 Tore, und Miroslav Klose hält mit 16 Toren den Rekord für Deutschland. Es sollte ihm nicht schwerfallen, ihn im Rest des Wettbewerbs zu übertreffen...