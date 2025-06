Real Madrid gibt offiziell die Verpflichtung von "eigenem Lamine Yamal" bekannt

HQ

Real Madrid hat seinen neuen Spieler offiziell bekannt gegeben: Franco Mastantuono wird ab dem 14. August 2025 Spieler von Real Madrid und erhält einen Sechsjahresvertrag bis 2031. Der argentinische Spieler, der erst 18 Jahre alt ist, kommt von River Plate, und die Klub-Weltmeisterschaft wird der letzte Wettbewerb sein, mit dem er dort spielt. Real Madrid wollte ihn früher verpflichten, während der Klub ihn bis Dezember bleiben lassen wollte, damit er mit ihm in der Libertadores spielen konnte.

Am Ende wurde ein Deal abgeschlossen, wonach Franco am 14. August, dem Tag seines 18. Geburtstags, zu Real Madrid wechselt, was bedeutet, dass er mit River Plate die Weltmeisterschaft spielen wird, aber die Saisonvorbereitung mit Madrid verpassen wird. Der Klub setzt jedoch große Hoffnungen in ihn... Vielleicht zu viele.

Laut dem spanischen Sportjournalisten Manu Carreño träumt man innerhalb des Vereins davon, ihn zu einem "Lamine Yamal in Weiß" zu machen, damit sie in naher Zukunft eine Rivalität wie in der Vergangenheit zwischen Leo Messi und Cristiano Ronaldo bei der Verteidigung der Farben des FC Barcelona und von Real Madrid wieder aufleben lassen können.

Das ist viel zu erwarten für den offensiven Mittelfeldspieler, der nur einen Monat älter ist als Yamal, aber immer noch keinen klaren Platz im Team hat: Er bekommt nur regelmäßige Minuten im Kader, wenn jemand anderes auf die Bank kommt, wie Bellingham, Arda Güler, Rodrygo oder Brahim.