Real Madrid gastiert heute Abend in Valencia: gespalten in einer erbitterten Rivalität, vereint in Solidarität

Real Madrid bestreitet heute Abend sein erstes Spiel im Jahr 2025, einen Besuch in Valencia in LaLiga, ein Spiel, das zuvor aufgrund der tödlichen Überschwemmungen in Valencia von Anfang November verschoben wurde. Mit diesem Spiel wird Real Madrid endlich den FC Barcelona in der Anzahl der gespielten Spiele einholen, und wenn sie gewinnen, hätten sie einen Vorsprung von fünf Punkten auf den katalanischen Klub. Vor zwei Monaten, nach dem Clásico, lagen sie elf Punkte zurück.

Es ist ein sehr "symmetrisches" Spiel: Beide Mannschaften befinden sich an entgegengesetzten Enden der Tabelle: Real Madrid ist Zweiter, Valencia ist 19. Vorletzter. Es ist wirklich ein schlechtes Bild für Valencia, traditionell eine der stärksten Mannschaften Spaniens, Gewinner von acht spanischen Pokalen und die letzte Mannschaft, die nicht Real Madrid, Atlético de Madrid oder FC Barcelona hieß und die LaLiga gewann (2004).

Real Madrid hat eine schreckliche Erfolgsbilanz im Mestalla

Real Madrid hat jedoch eine sehr schlechte Bilanz in Valencia: In den letzten zehn Ligaspielen im Mestalla, dem Stadion von Valencia, haben sie nur zwei gewonnen (bei drei Unentschieden und fünf Niederlagen). Bisher hat Valencia in dieser Saison nur Spiele gewonnen, eine katastrophale Bilanz, die zur Entlassung von Trainer Rubén Baraja führte. Carlos Corberán, ehemaliger Trainer von West Bromwich Albion, wurde stattdessen ernannt.

In diesem Spiel steckt noch mehr sportliche Kuriosität, denn die Valencia-Fans sind besonders verärgert über Vinícius Jr., der heute Abend zweifellos die Hauptrolle spielen wird. Im Jahr 2023 wurde Vinícius rassistisch beleidigt, was zur teilweisen Schließung des Stadions führte.

Trotz ihrer Rivalität waren beide Mannschaften vereint, als Valencia am 29. Oktober die tödlichen Folgen der Kaltfront erlitt, die über 200 Todesopfer und Tausende von zerstörten Häusern hinterließ. Real Madrid spendete eine Million Euro und installierte eine riesige Senyera, eine valencianische Flagge.

Valencia hat bestätigt, dass sie Real Madrid und seinem Präsidenten Florentino Pérez eine Art Tribut zollen werden. Es ist also zu erwarten, dass sich die Pfiffe zumindest für ein paar Minuten in Applaus verwandeln werden, wobei beide Teams sich mit den Tausenden von Menschen solidarisieren, die von der Naturkatastrophe betroffen sind.