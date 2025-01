Das Jahr 2025 beginnt morgen für Real Madrid mit einem vollen Terminkalender: Bis zu acht Spiele in vier Wettbewerben im Januar

HQ

Die Fans von Real Madrid erlebten 2024 eines ihrer besten Jahre aller Zeiten und gewannen fünf Titel, darunter die Liga und die Champions League, gleichauf mit 2017 als die Jahre mit den meisten Titeln aller Zeiten. Und das Jahr 2025 beginnt mit großen Hoffnungen, trotz einiger Unebenheiten auf dem Weg. Der Januar wird jedoch ein Härtetest, mit sieben und vielleicht acht Spielen in einem Monat.

Das Jahr beginnt morgen, Freitag, den 3. Januar, mit einem seit Anfang November verschobenen Spiel zwischen Valencia C.F. und Real Madrid. Das Spiel, das Teil der heimischen Liga ist, wurde aufgrund der tödlichen Überschwemmungen in Valencia, die am 29. Oktober stattfanden und über 200 Menschenleben forderten, verschoben.

Das Spiel wird schließlich am 3. Januar um 21:00 Uhr MEZ ausgetragen (eine Stunde weniger in britischer Zeit). Am Montag, 6. Januar, findet dann um 19:00 Uhr MEZ das Achtelfinalspiel zwischen Deportiva Minera, einem Zweitligisten aus Cartagena, Murcia, und Real Madrid statt.

In der gleichen Woche wird Real Madrid erneut den Wettbewerb und sogar den Kontinent wechseln, wenn sie am Donnerstag, den 9. Januar um 20:00 Uhr MEZ im spanischen Supercup-Halbfinale auf Mallorca treffen. Im Falle eines Sieges würden sie am Sonntag entweder auf den Athletic Club oder den FC Barcelona treffen.

Danach folgt der übliche Spielplan der UEFA Champions League unter der Woche und der Ligaspiele am Wochenende, wobei Madrid am 22. Januar Salzburg empfängt und am 29. Januar in den letzten beiden Spielen der "Ligaphase" nach Brest, Frankreich, reist... die sich Real Madrid nicht entgehen lassen darf.