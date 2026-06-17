Real Madrid bestätigt Bernardo Silva offiziell wenige Stunden vor dem Debüt der portugiesischen Weltmeisterschaft

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Real Madrids dritte offizielle Verpflichtung des Sommers, nach Trainer José Mourinho und dem spanischen Verteidiger Marc Cucurella, wurde bestätigt. "Real Madrid C. F. und Bernardo Silva haben sich darauf geeinigt, dass er für die nächsten zwei Spielzeiten bis zum 30. Juni 2028 als Spieler bei Real Madrid fungiert", hieß es in der offiziellen Vereinserklärung, die am Mittwochmorgen veröffentlicht wurde.

Wir wissen seit fast einer Woche von Silvas Verpflichtung, nachdem berichtet wurde, dass Mourinho den Spieler, der nach neun Jahren bei Manchester City ein freier Agent war, angefordert hatte. Real Madrid griff ein und "stohl" den 32-jährigen Mittelfeldspieler, der nach einer vorherigen Annäherung von FC Barcelona offenbar zu Atlético de Madrid unterwegs war. Genau dieselbe Strategie wie bei Marc Cucurella.

Tatsächlich bestätigte Real Madrid am Montag die Verpflichtung von Cucurella, wenige Stunden vor Spaniens Debüt bei der Weltmeisterschaft. Real Madrid hat Silva nun nur wenige Stunden vor Portugals Debüt bei der Weltmeisterschaft gegen die DR Kongo um 19:00 Uhr MES, 18:00 Uhr BST, bestätigt. Zufall?

Real Madrid hat in den kommenden Tagen zwei Berichten zufolge neue Spieler bekannt: Ibrahima Konaté (der für die französische Nationalmannschaft spielt) und Denzel Dumfries (der für die niederländische Nationalmannschaft spielt), und beide haben bereits im FIFA-Wettbewerb debütiert, bevor sie Teamkollegen in der Abwehr von Real Madrid wurden.