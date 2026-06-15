Spanien hielt bei seinem WM-Debüt ein überraschendes 0:0-Unentschieden gegen die Debütanten Kap Verde

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Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 hat die erste Überraschung gebracht: Spanien, das von den meisten als Hauptfavorit für den Pokal gilt, vor Argentinien, Frankreich, England oder Deutschland (das gestern Abend den Torrekord für die Weltmeisterschaft brach), hat bei ihrem Debüt gegen Kap Verde nur ein 0:0 geschafft.

Kap Verde, das kleine afrikanische Archipel mit weniger als einer halben Million Einwohnern, gab sein Debüt bei der Weltmeisterschaft und profitierte von der erweiterten Fassung mit 48 Teams. Nie zuvor hatte diese Nationalmannschaft, die den 64. Platz in der FIFA-Rangliste belegt (Spanien steht derzeit weltweit auf Platz drei, hinter Argentinien und Frankreich), an einer Weltmeisterschaft teilgenommen, und ihr Debüt ist ein historisches Unentschieden, das ihnen einen Punkt in Gruppe H einbringt.

Heute Abend spielen die beiden anderen Teams der Gruppe H, Saudi-Arabien und Uruguay, gegeneinander (um 00:00 MES, 23:00 BST), und der Sieger hat eine klare Chance auf die Qualifikation für die nächste Runde: Alle gingen davon aus, dass Spanien Gruppenführer sein würde, aber jetzt kann alles passieren...

Als Nächstes trifft Spanien am Sonntag, den 21. Juni um 18:00 Uhr MESZ, auf Saudi-Arabien und am Samstag, den 27. Juni um 14:00 Uhr MESZ, 13:00 Uhr BST auf Uruguay.