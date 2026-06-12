Bernardo Silva wechselte in einem improvisierten Deal zu Real Madrid und brach damit die mündliche Vereinbarung mit Atleti

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Bernardo Silva, der Manchester City am Ende dieser letzten Saison als Vereinslegende verlassen hat, neun Saisons verbrachte und zum Rückgrat des Teams wurde, das im Rahmen des Triples 2022/23 sechs Premier-League-Titel und die Champions League gewann, wird offenbar bald als überraschende und improvisierte Verpflichtung zu Real Madrid stoßen.

Anfangs schien der 32-jährige Mittelfeldspieler für Barcelona bestimmt zu sein, wobei erste Gespräche zwischen dem katalanischen Klub und dem Spieler sowie seinem Agenten in diese Richtung deuteten. Barcelona konzentrierte sich jedoch mehr auf andere Neuzugänge wie Julián Álvarez, während Trainer Hansi Flick meinte, er bräuchte keinen weiteren Mittelfeldspieler im Team, so sehr er Silva auch mochte.

Dann erschien Atlético de Madrid als Schicksal für den portugiesischen Spieler. Laut El Larguero informierte Silvas Trainer Jorge Mendes Atlético, dass der vorgezogene Vertrag gebrochen wurde, weil der Spieler sich entschieden hatte, bei Real Madrid zu spielen und sich damit José Mourinhos Projekt anschloss.

Laut Fabrizio Romano wurde der Deal in weniger als zwei Tagen abgeschlossen, und Florentino Pérez' Sieg bei den Wahlen zu Real Madrid sowie die Bestätigung von José Mourinho als neuen Trainer entgleisen ließen den Deal mit Atleti im letzten Moment entgleisen. Während die offizielle Bestätigung aussteht, berichten mehrere Medien, dass der Vertrag genehmigt ist und alle Parteien die Bedingungen akzeptieren (Bernardo hätte ein niedrigeres Gehalt als in Manchester) und Bernardo Silva wird für die nächsten zwei Saisons Real-Madrid-Spieler mit der Option auf ein weiteres Jahr.