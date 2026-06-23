Real Madrid bereitet einen Millionen-Euro-Deal für Felicia Schröder vor, die einen Rekord im Frauenfußball brechen wird

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Real Madrid will auf dem Transfermarkt im Frauenfußball einen großen Aufsehen machen und steht kurz vor der Verpflichtung von Felicia Schröder, einer 19-jährigen schwedischen Stürmerin, die trotz ihres jungen Lebens als eines der großen Versprechen im Fußball gilt. Laut AS ist der Deal zwischen Real Madrid und BK Häcken "praktisch abgeschlossen", noch vor der Unterschrift.

Schröder gab ihr Debüt in Häckens A-Nationalmannschaft bereits mit nur 16 Jahren und erzielte 2025 30 Tore in 26 Ligaspielen, gewann die Damallsvenskan sowie die erste Ausgabe des UEFA Women's Europa Cup 2025/26.

Daniel Kristofferson von SportBladet berichtet außerdem, dass Real Madrid das führende Team war, das den aufstrebenden Stern verpflichtet hat, Chelsea zu schlagen, und dass der Verein hoffte, daraus einen Plattenvertrag zu machen, was sie zur teuersten Verpflichtung im Frauenfußball macht (ein Rekord, der derzeit von Grace Geyoro gehalten wird, verkauft von PSG an London City Lionesses für 1,650 Millionen Euro, 1,430 Millionen Pfund).

Bei Real Madrid führte sie zusammen mit einem weiteren Star, Linda Caicedo, die Offensive des Teams an, in der Hoffnung, eines Tages ein Stück von Barcelonas Kuchen im spanischen Frauenfußball zu stehlen.