Es ist nicht gerade einfach, einen teureren "Pro-Level"-Controller für Xbox, PlayStation oder PC zu entwickeln. Zunächst einmal haben beide Konsolenplattformen ihre eigenen auf den Markt gebracht, und darüber hinaus hat Sony unter anderem verschiedene wichtige Funktionen gesperrt, damit nur sie diese den Verbrauchern anbieten können.

Aber vielleicht noch wichtiger ist, dass es sich um eine extrem gut etablierte Form handelt, eine Vorlage, die den Test der Zeit bestanden hat und nicht wirklich manipuliert werden kann. Das bedeutet, dass die neueste Razer Wolverine V3 Pro nicht nur wie frühere Wolverine-Controller aussieht, sondern auch ein bisschen wie ein Xbox-Controller, und sie sieht auch aus wie Controller von anderen Konsolen.

Auch das Layout selbst ist wie erwartet. Auf der Rückseite befinden sich vier zusätzliche M4-Tasten, die mit einer einfachen App angepasst werden können, hier und da gibt es einige Chroma-RGB-Leuchten und es gibt zweistufige Auslöser, die in der Tiefe angepasst werden können. Es gibt eine schöne Hülle, die mit austauschbaren Analogsticks geliefert wird. So können Sie die Länge und die konkav/konvexe Spitze selbst bestimmen, und diese sind auch Hall-Effekt, so dass es im Laufe der Zeit keine "Drift" gibt. Das 8-Wege-D-Pad verfügt über ein hervorragendes taktiles Feedback.

Und natürlich hat Razer jetzt auch einige Standards, die dafür sorgen, dass der Wolverine V3 Pro als 'Pro Level' angesehen werden kann, wobei vor allem die 1000Hz Polling Rate, die über ein Kabel am PC möglich ist, natürlich auf eine gute Art und Weise bemerkenswert ist.

Die mattschwarze Konstruktion nimmt keine Fingerabdrücke als solche auf, und obwohl sie für meine Hände prinzipiell etwas zu klein ist, könnte die abgeschnittene Form universell bequemer sein - das ist schwer zu sagen. Mit anderen Worten, das erwartete Funktionspaket ist vorhanden und alles funktioniert buchstabengetreu.

Aber gleichzeitig, was bietet Razer hier, was Scuf nicht bietet? Oder Astro? Oder Nacon? Oder Turtle Beach? Viele Hersteller präsentieren etwas Ähnliches wie dieses Paket, und Razer verlangt 200 GBP dafür, was einer Xbox Elite Series 2 oder einem Scuf Instinct entspricht. Sie können sogar das ziemlich wilde Stealth Ultra von Turtle Beach für ein bisschen mehr bekommen, und es verfügt über ein OLED-Panel.

Und dieses OLED-Panel ist es tatsächlich wert, erwähnt zu werden, denn obwohl der Wolverine V3 Pro reaktionsschnell, tadellos konstruiert und endlos funktional ist, gibt es keine einzige neue oder innovative Idee. Eine kleine Ladestation mit austauschbarem Akku? Nein. Ein Display mit Chroma-Presets für den Controller? Nein. Irgendeine Art von Individualisierbarkeit in Form oder Funktionalität? Nein. Auch hier funktioniert es, und es funktioniert gut, aber abgesehen von der erwarteten Verbesserung der technischen Daten gelingt es Razer wirklich nicht, die Erwartungen der Verbraucher auf den Kopf zu stellen.

Die sechs zusätzlichen Tasten sind willkommen, die Konstruktion ist tadellos, das HyperSpeed Wireless-Protokoll von Razer gehört zu den besten drahtlosen Konnektivität der Branche, der PC-Turniermodus mit 1000 Hz ist großartig - wir geben hier allein für diese grundlegenden Aspekte eine Empfehlung. Aber es mangelt an Innovation und an der Erkundung des Marktgeländes.