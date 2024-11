Razer Kraken V4

Das Headset von Razer ist immer noch der De-facto-Standard der Branche, und das Kraken V4 ändert sich nicht so sehr. Es ist nicht vollgepackt mit innovativen Funktionen, aber es hat alles, was Sie brauchen und erwarten, in vernünftiger Qualität und zu einem Preis, der erschwinglich ist, wenn auch am oberen Ende.

Wie viele andere hat es sich für die Implementierung einer 9-Zonen-RGB-Beleuchtung entschieden. Ich habe immer noch Schwierigkeiten, den Zweck zu erkennen, abgesehen davon, dass es Wärme erzeugt und zusätzliche Energie verbraucht. Es mag auf einem Instagram-Foto cool aussehen, wo alles von der gleichen Marke und in den gleichen Farben ist, aber im Alltag finde ich es wertlos, es in guter Beratersprache auszudrücken.

Es überrascht nicht, dass es sowohl eine normale drahtlose Verbindung mit Funkwellen über einen USB-C-Dongle als auch extra schnelles Bluetooth und kabelgebunden über USB gibt. Allerdings vermisse ich immer noch, dass das kabellose Laden bald implementiert wird. Die Akkulaufzeit ist mit 70 Stunden ziemlich anständig, und ich konnte ohne Probleme ein wenig mehr aus ihr herausholen. Ein Designproblem ist, dass es keinen Hohlraum oder irgendetwas gibt, in dem der Dongle aufbewahrt werden kann, und das beeindruckt mich nicht. Das alte Nari -Headset hatte es, sowie haptisches Feedback, warum haben sie also diesmal diese beiden hervorragenden Funktionen vergessen?

Der Preis liegt bei etwa 180 £. Es ist nicht gerade billig, aber leider ungefähr das, was ein kabelloses Headset heutzutage kostet. Das heißt, Sie können wirklich anständige kabellose Headsets für weniger bekommen. Nein, sie haben keine dreifache Konnektivität, aber wenn Sie auf dem Preis des Kraken V4 sitzen, müssen Sie diese zusätzlichen Extras wirklich liefern.

Razer verbaut nach wie vor ihre dreifach 40mm Tannoy-ähnlichen Titan-Triforce-Treiber und sie liefern einen relativ ausgewogenen Klang, wenn auch mit Akzenten im Hochtonbereich. Es gibt einen viel weicheren Übergang zwischen Bässen und Mitten, als man es gewohnt ist, und eine fast lineare Wiedergabe im gleichen Frequenzbereich. Es könnte jedoch noch mehr getan werden, um die Offenheit der Klangbühne zu verbessern. Die Auflösung ist in Ordnung, aber als geschlossener Kopfhörer gibt es Grenzen. Obwohl der Bass einen guten Punch hat, wäre es schön, die tiefsten Frequenzen zu bekommen, aber das ist traditionell kabelgebundenen Headsets vorbehalten. Der Klang ist im Allgemeinen raffiniert und detailliert.

Die Kissen bestehen aus Memory-Schaum mit Stoff und sind sehr angenehm zu tragen, kombiniert mit einem relativ leichten Druck durch die Ohrmuscheln. An der Seite finden Sie den Netzschalter, Lautstärkeregler und die übliche Einstellung der Chat-/Spielbalance.

Das Mikrofon ist das Razer HyperClear Super Wideband. Das könnte in mehr als einer Hinsicht ein bisschen zu viel sein, denn obwohl es klanglich ein deutliches Upgrade ist, ist der Klang im Vergleich zu vielen Konkurrenten immer noch leicht höhen und etwas blechern. Nichtsdestotrotz ist es gut artikuliert und weist eine überraschend geringe Tonalisierung der P-, T- und S-Laute auf. Wir haben es so getestet, wie es ist, aber wenn Sie bereit sind, es ein wenig zu optimieren, können vernünftige Ergebnisse erzielt werden. Allerdings sind faltbare/einrollbare Mikrofone nicht so robust oder mechanisch gut konstruiert wie die festen externen Mikrofone, und das aus gutem Grund. Es geht also auch darum, realistisch zu sein, was man erreichen kann. Persönlich denke ich, dass es die richtige Wahl ist, ein integriertes Mikrofon anstelle eines externen Mikrofons zu haben, aber es hängt wahrscheinlich davon ab, auf welche Art von Spielen Sie stehen. Es wird übrigens mit 32 kHz gesampelt, was nicht ganz auf dem Niveau einer CD ist, aber nahe dran.

Auf der Softwareseite ist die Software Synapse von Razer wie üblich eine Studie in Sachen Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität. Aber es ist ein bisschen ein Betrug, denn wenn Sie THX Spatial verwenden möchten, was zugegebenermaßen eine der wenigen virtuellen Surround-Lösungen ist, für die es sich lohnt, Zeit zu investieren, müssen Sie extra bezahlen. Das mag einige Leute abschrecken, aber immerhin gibt es einen Demo-Link auf der Razer-Website. Es gibt auch mehrere EQ-Profile als Standard, und Razer sollte dafür gelobt werden, dass es mit dem Game -Profil nicht verrückt geworden ist.

Mit dem Razer Kraken V4 können Sie nichts falsch machen. Es gibt einige Mängel und Sie zahlen für eine Premium-Marke, aber im Gegenzug erhalten Sie ein solides Audioerlebnis und ein vernünftig gebautes Headset.