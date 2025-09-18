Razer Blackshark V3 Pro

Wie Razer stolz auf der Verpackung ihres neuen Blackshark V3 Pro feststellt, ist die Blackshark -Serie als Ganzes ein großer Erfolg. "#1 PC Gaming Headset" heißt es, wobei Circana als Quelle angegeben wird, und das ist wahrscheinlich korrekt. Razer hat es tatsächlich geschafft, sich als solide Anlaufstelle für viele Verbraucher zu etablieren, die etwas wollen, das funktioniert, aber ohne das typische High-End-Zusatzzubehör zu verwenden, das zum Beispiel das SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless ein bisschen teurer macht.

Auf den ersten Blick ist das V3 Pro aus dem gleichen Holz geschnitzt wie sein Vorgänger, und das ist im Großen und Ganzen als Kompliment gemeint. Es wiegt 367 Gramm, was fest über den gesamten Rahmen verteilt ist, und dank ziemlich festem Memory-Schaum an jeder Ohrmuschel sind sie auch recht bequem. Ich habe mehrmals gesagt, dass ich Headsets mit einem weichen Band über die Oberseite bevorzuge, da der Druck auf die Oberseite des Kopfes gleichmäßiger verteilt wird. Das Blackshark V3 Pro hat dies nicht, aber das heißt, der Komfort ist zuverlässig, wenn auch manchmal nicht beeindruckend.

Es gibt die Möglichkeit der Dual-Verbindung über Bluetooth 5.3 und den mitgelieferten Dongle, allerdings ist zu beachten, dass dieser keinen eigenen USB-Stecker hat, sondern eine Buchse, für die man ein Kabel verwenden muss (eines ist im Lieferumfang enthalten). Das ist kein großes Problem, aber es bedeutet, dass für die 2,4-GHz-Verbindung jetzt zwei Komponenten statt einer benötigt werden.

Leider gibt es keine Möglichkeit, die Batterien schnell auszutauschen. Aus irgendeinem seltsamen Grund steht SteelSeries hier allein da, indem es dem Benutzer die Möglichkeit gibt, immer Zugriff auf eine frische Batterie zu haben. Auf der anderen Seite hält es etwa 60-70 Stunden durch, sofern man keines der neuen Features nutzt, aber grundsätzlich ist die Akkulaufzeit völlig in Ordnung.

Das Mikrofon ist das 12-mm-Mikrofon von Razer Hyperclear Full Band. Es ist immer noch mit einer Buchse in einer Ohrmuschel eingesetzt, was immer noch eine ziemlich schlechte Lösung ist. Ja, Sie haben die Freiheit, es zu entfernen, wenn Sie es nicht benutzen, aber wo um alles in der Welt bewahren Sie es auf? Warum kann es sich nicht in der Ohrmuschel befinden oder einfach entlang des Rahmens hochgeklappt werden, wenn es nicht gebraucht wird? Für mich ist dies ein Missverständnis der Benutzerfreiheit, und die Komponenten, aus denen sich die wesentliche Funktionalität des Headsets zusammensetzt, sollten alle in der Lage sein, sich am selben Ort und im selben Rahmen zu befinden, unabhängig davon, ob sie verwendet werden oder nicht. In Bezug auf die Qualität gibt es jedoch nichts zu beanstanden, da es sich um eines der besten Mikrofone auf dem heutigen Markt handelt, das Außengeräusche isoliert und gleichzeitig einen weichen Klang ohne Spitzen und schlechte Frequenzbehandlung bietet.

Bisher ist es eine gemischte Tüte, und das bleibt auch so. Das neue herausragende Merkmal ist die aktive Geräuschunterdrückung oder "Hybrid-ANC", da der Effekt durch eine Kombination von Mikrofonen außerhalb und innerhalb der Ohrmuscheln erzielt wird. Der Effekt ist in Ordnung, es gibt definitiv eine Reduzierung der Umgebungsgeräusche, aber da die Becher selbst mit Mesh überzogen sind und nicht so konzipiert zu sein scheinen, dass sie den Lärm durch passive Reduzierung wirklich blockieren, ist der Effekt der aktiven Geräuschunterdrückung etwas gedämpfter, als man es sonst erwarten würde.

Der Klang ist jedoch erhaben, das ist er wirklich. Sie versprechen eine Latenz von weniger als 10 ms, was natürlich wichtig ist, aber diese neuen 50-mm-TriForce Bio-Cellulose -Treiber, die mit 12-28.000 Hz laufen, klingen besser als... naja, fast alles andere. Razer ist seit langem führend in Bezug auf seine eigenen proprietären Treiber, und hier beweisen sie, dass sie an dieser Front etwas ganz Besonderes leisten können. Optimal ist es, wenn sich dieser "akustische" Klang auch positionell beweisen darf, wie im kompetitiven Gaming, aber so richtig zur Geltung kommen sie bei allen möglichen Spielerlebnissen.

Das Blackshark V3 Pro ist aus dem einfachen Grund eine Empfehlung wert, weil es so außergewöhnlich klingt, aber gleichzeitig ist es frustrierend, dass mit diesem abnehmbaren Mikrofon, dem Fehlen eines bequemen Kopfbügels und einem Preis, der nahe am Küssen SteelSeries ' Arctis Nova Pro Wireless liegt, wo Sie argumentieren könnten, dass Sie mehr "Produkt" für Ihr Geld bekommen, Es gibt noch einige Ecken und Kanten zu glätten, bevor Razer das Marketing verdient, das sie auf die Box gelegt haben, zumindest meiner Meinung nach.

