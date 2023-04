Ravenswatch: Eine Prämisse mit Potenzial, die durch mehrere Probleme behindert wird

Als ich die Ankündigung des neuesten Titels von Passtech Games sah, war ich sofort fasziniert. Ich habe das Roguelike Curse of the Dead Gods des Indie-Entwicklers sehr genossen und glaube bis heute, dass es einer der besseren Indie-Titel auf dem Markt ist. Als ich von Ravenswatch hörte, einem weiteren Roguelike-Titel, mit Ausnahme von einem, der das aztekische Setting gegen eine düstere Version von Märchen und Mythen eintauscht, war ich wirklich aufgeregt zu sehen, was sich der Entwickler ausgedacht hatte.

Aber dieses Spiel ist nicht der Nachfolger, den ich mir erhofft hatte. Noch. Ja, dies ist ein Early Access-Titel, was bedeutet, dass es viele Änderungen geben wird, bevor das Spiel in seinem 1.0-"Startzustand" ankommt, aber da die Spieler jetzt Geld bezahlen müssen, um darauf zugreifen zu können, werde ich mich nicht zurückhalten. Und ich sage das, weil Ravenswatch einige klare Probleme hat, in fast jeder seiner Facetten.

Zunächst einmal hat es im Grunde genommen keinerlei narrative oder handlungstechnische Entwicklung. Sie müssen wirklich alles tun, um die Welt zu verstehen und warum Sie sich für sie interessieren sollten, was eine Enttäuschung ist, zumal Ravenswatch eine Reihe makaberer und düsterer Märchenikonen bietet, über die Sie mehr erfahren möchten.

Es gibt derzeit sechs Charaktere und jeder stammt aus einem anderen Teil der Welt und aus verschiedenen Mythen. Es gibt den skandinavischen Beowulf, den germanischen Rattenfänger, das französische Scharlachrot (Rotkäppchen) und so weiter, und jeder Charakter spielt sich drastisch anders als der andere. Aladdin zum Beispiel ist eher ein Prügler mit seinem Krummsäbel, der ideal ist, um Feinde zu durchschneiden, während die Schneekönigin besser als unterstützender Charakter ist, der Feinde gerne auf Distanz hält. Das Charakterdesign ist ein echtes Highlight und zeigt, dass Passtech Games eindeutig ein Talent hat, überzeugende Charaktere zu erschaffen, aber das Problem entsteht, dass keiner der Charaktere wirklich unterhaltsam ist, um ihn tatsächlich in die Praxis umzusetzen.

Und das liegt daran, dass Ravenswatch ein ernsthaftes Problem mit dem Schwierigkeitsgrad und dem Leveldesign hat. Die Idee dieses Spiels ist es, in ein Level zu gehen und einen Weltboss-Level-Feind innerhalb von drei Tagen im Spiel zu besiegen. Im Vorfeld werden Sie ermutigt, umherstreifende Feinde zu erkunden und zu besiegen, um Erfahrung zu sammeln und neue Beute zu finden, die Ihnen bei der Hauptschlacht hilft, aber das Problem ist, dass die grundlegenden Feinde so tödlich und der Kampf so träge sind, dass Sie im Wesentlichen sterben müssen, und wenn man bedenkt, dass die Karte nicht überzeugend zu erkunden ist. Sie verlieren bald das Interesse daran, dies auch auszupacken.

Da es sich bei Ravenswatch um ein reines Roguelike-Spiel handelt, musst du, sobald du stirbst (bis zu viermal in einem Durchlauf, wenn du alleine spielst), von vorne anfangen. Es ist ein System, das sich überhaupt nicht erfüllend anfühlt, und weil das Gameplay selbst träge und manchmal frustrierend ist, verliert man schnell die Lust, sich weiter zu schleifen, in der Hoffnung, den Levelboss zu besiegen, damit man in die zweite Ebene wechseln kann - wo sich dann dieser ganze Prozess wiederholt, und wieder für Level drei. und möglicherweise so weiter, wenn mehr Inhalt hinzugefügt wird.

Verstehen Sie mich nicht falsch, Ravenswatch ist ein Spiel, das viel besser ist, wenn Sie sich mit ein paar Freunden zusammenschließen, aber es behebt keineswegs die Probleme und macht dies zu einer makellosen Erfahrung. Wenn überhaupt, werden beim kooperativen Spielen einige der Fortschritts- und Schwierigkeitsprobleme vorübergehend unter den Teppich gekehrt, aber das setzt nur voraus, dass Sie ein wirklich geschlossenes und kompetentes Team von Spielern haben, da es wirklich nicht viel Raum für Fehler gibt, wenn Sie dieses Spiel spielen.

Es ist zwar in Ordnung zu sagen, dass in sechs Monaten, einem Jahr oder vielleicht länger, wenn wir weiter durch Early Access kommen, die Dinge besser werden, wenn mehr Balance-Änderungen eingeführt werden und zusätzliche Inhalte hinzugefügt werden, aber im Moment ist dies nicht der Nachfolger des großartigen Curse of the Dead Gods, auf das ich gehofft hatte.