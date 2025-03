Rasmus Højlund ahmt Cristiano Ronaldos Jubel nach seinem Tor gegen Portugal nach

HQ

Rasmus Højlund, der 22-jährige dänische Stürmer von Manchester United, spielt in diesem Jahr nicht seine beste Saison - das Tor, das er am vergangenen Wochenende gegen Leicester City erzielte, war sein erstes seit dem 12. Dezember und beendete damit eine Durststrecke von 21 Spielen. Er erzielte jedoch eines der vielleicht wichtigsten Tore des Jahres, das Dänemark im Viertelfinale der Nations League einen 1:0-Sieg gegen Portugal bescherte und der dänischen Mannschaft vor dem Rückspiel am Sonntag einen Vorteil verschaffte.

Højlund erzielte das einzige Tor in einer dominanten Vorstellung für Dänemark - sie verschoss sogar einen Elfmeter in der ersten Halbzeit -, und er feierte es mit dem "siuu"-Jubel von Cristiano Ronaldo... direkt vor ihm. Im Gespräch mit TV2 gab Højlund später zu, dass er nicht die Absicht hatte, sich über ihn lustig zu machen:

Ich spiele gegen den besten Fußballer der Welt, mein Idol, und ein Tor zu schießen und der Matchwinner zu werden, das könnte nicht besser sein.

", sagte er.

Højlund soll ein Fan gewesen sein, seit er ihn 2009 besuchte, als er nach einem Freistoß traf. Højlund, der damals sechs Jahre alt sein musste, "ist seitdem ein Fan". Cristiano Ronaldo, der letzten Monat 40 Jahre alt wurde, hatte keinen großen Einfluss auf das Spiel.