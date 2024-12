Ralph Fiennes würde es begrüßen, wenn ein Oppenheimer-Star den Mantel von Voldemort übernimmt

HQ

Es gab eine Reihe von Diskussionen darüber, welche Schauspieler mit der Darstellung vieler der erwachsenen Charaktere in der HBO-Adaption der Harry-Potter-Bücher beauftragt werden sollten. Die führende Person, die auf die Platte tritt und zu Dumbledore wird (nach Richard Harris und Michael Gambon), scheint Mark Rylance zu sein, aber was ist mit dem größten Erzfeind des Zauberers? Wer soll Tom Riddle/Lord Voldemort werden?

Der ehemalige Star, der den dunklen Zauberer in der Filmsaga verkörperte, Ralph Fiennes, hat nun erwähnt, wen er gerne sehen würde, um sich mit dem ruchlosen Bösewicht auseinanderzusetzen. In einer Folge von Watch What Happens Live (danke, Variety) stellte Fiennes einen Schauspieler vor, von dem er glaubt, dass er die Rolle mit Klasse meistern würde, und das ist Oppenheimer und Peaky Blinders Hauptdarsteller Cillian Murphy.

"Cillian ist ein fantastischer Schauspieler. Das ist ein wunderbarer Vorschlag. Ich wäre voll und ganz für Cillian. Ja."

Zugegeben, das ist ein Gesprächsthema für einen fernen Tag, da Lord Voldemort in Harry Potter bis zum Ende von Goblet of Fire (dem vierten Buch) nie wirklich auftaucht. Er hat zwar schon vorher eine Präsenz, aber sie ist flüchtig und anders als der Hauptauftritt des Bösewichts, der wahrscheinlich gegen Ende der vierten Staffel der HBO-Adaption passieren würde, wenn der Plan derselbe bleibt, ein Buch pro Staffel des Fernsehens zu adaptieren.