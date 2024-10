Kommende Harry-Potter-Reihe, um mit den Büchern weiter in die Tiefe zu gehen

HQ

Eines der wichtigsten Versprechen der kommenden TV-Serie, die auf den Harry-Potter-Büchern basiert, ist, dass wir mit diesem Format viel mehr von Harry Potters Schulzeit erleben können, als in den Filmen enthalten war. Geplant ist, jedem Buch eine TV-Staffel zu widmen, um eine tiefere Interpretation zu ermöglichen.

In einem Interview mit The Hollywood Reporter sagt Channing Dungey von Warner Bros., dass dies der Hauptgrund für dieses Projekt ist:

"Wir haben unser fantastisches Autorenteam zusammengestellt und sie tun, was sie tun müssen. Und in Großbritannien und Irland wurden Casting-Aufrufe eröffnet, so dass der Prozess voranschreitet. Es läuft ganz gut. Es ist ein unglaublicher Traum, ehrlich gesagt, und als jemand, der ein großer Fan von Büchern ist, ist die Möglichkeit, sie vielleicht ein bisschen tiefer zu erforschen, als man es in nur einem zweistündigen Film kann, das ist der ganze Grund, warum wir auf dieser Reise sind."

Es ist wahrscheinlich auch einer der Hauptgründe, warum die Fans ihn überhaupt sehen wollen, denn die Filme selbst werden als einige der besten Fantasy-Interpretationen der Neuzeit gefeiert.

Werden Sie sich die Serie ansehen?