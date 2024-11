Mark Rylance an der Spitze der Liste für die Rolle des Dumbledore in der Harry Potter TV -Serie

HQ

Harry Potter TV Die Serie läuft bei Warner Bros. Discovery und HBO Max, und was auch immer Sie von der Produktion der Serie halten mögen, es gibt viele Fans, die sich darauf freuen, die Originalgeschichten einer neuen Generation zugänglich zu machen.

Die Besetzung wird der Schlüssel in dieser Adaption sein, und während Ron, Hermine und Harry wahrscheinlich Neulinge sein werden, werden etablierte Schauspieler für die Professoren ins Auge gefasst. Laut Variety steht Mark Rylance ganz oben auf der Liste der potenziellen Dumbledore-Darsteller.

Rylance ist ein Oscar-prämierter Schauspieler für seine Rolle in dem Film Bridge of Spies mit Tom Hanks aus dem Jahr 2016. Er arbeitete auch an dem Film "The BFG" unter der Regie von Steven Spielberg. Rylance ist derzeit 64 Jahre alt, was für Dumbledore vielleicht sogar ein wenig jung klingt, aber ein Bart wird ihn für die Serie sicher älter aussehen lassen.

