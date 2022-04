Rainbow Six Mobile - Entwicklerpräsentation

Der mobile Gaming-Markt wächst in einem unglaublichen Tempo und deshalb ist es längst nicht mehr die Ausnahme, sondern eher die Regel, dass große Publisher einige ihrer beliebtesten Marken auf Smartphones und Tablets adaptieren. Wenn wir dazu noch den enormen Erfolg von Rainbow Six: Siege bedenken, das sich trotz Startschwierigkeiten auch nach sieben Jahren auf dem Online-Schlachtfeld noch behaupten kann, dann sollte Rainbow Six Mobile - der neue Smartphone-Shooter von Ubisoft - eigentlich keine Überraschung sein.

Das Experiment mag auf den ersten Blick ein wenig riskant erscheinen, denn Rainbow Six: Siege ist kein Shooter, bei dem es in erster Linie auf die Geschicklichkeit der Spieler ankommt. Das Game erfordert Koordination, Teamwork und Strategie, und deshalb haben wir hier auch keine typische, mobile Adaption vor uns. Spieler, die auf ihren mobilen Geräten eine ernsthafte Gaming-Erfahrung suchen, sollen sich laut dem Entwickler in diesem taktischen Shooter zusammenfinden.

Ein auf PC und Konsolen vollwertiges Spiel wie Rainbow Six: Siege in eine mobile Form zu pressen, ist natürlich keine leichte Aufgabe, wie uns Creative Director Justin Swan erklärte. Das Projekt wird bereits seit mehreren Jahren von Entwicklern aus unterschiedlichen Ländern betreut. Neben Ubisoft Montreal, dem Kern der Einheit, sind Teams in Quebec, Paris, Kiew, Shanghai und fünf weiteren Standorten mit Unterstützungsarbeiten betreut. Die Grundlagen von Rainbow Six: Siege müssen für diese Anpassung dekonstruiert und neu zusammengesetzt werden, um den Ego-Shooter an die Touch-Steuerung und den mobilen Spielstil anzupassen. Das alles geschieht mit der Zielsetzung, die Essenz des Games nicht zu verlieren.

HQ

Die Entwickler versprechen "das ultimative Siege-Erlebnis, das mit jedem, jederzeit und überall [gespielt werden kann". Ob sie das alles wirklich erreichen können, wissen wir noch nicht, aber zumindest können wir die Grundlagen des Spiels, auf dem diese App basiert, spüren. Die Matches sind teambasiert, mit einer angreifenden und einer verteidigenden Mannschaft. Die spielbaren Operatoren stammen aus dem Rainbow-Six-Universum und jede Spielfigur ist mit individuellen Waffen und den bekannten Fähigkeiten ausgestattet. Einige dieser Talente wurden jedoch an das neue Format angepasst.

Werbung:

Grundsätzlich folgt das Spiel der folgenden Prämisse: Das Verteidigungsteam muss sicherstellen, dass eine Bombe an einem vorgesehenen Ort gezündet wird. Zu diesem Zweck können die Verteidiger Wände und Fenster in einem Gebiet befestigen und den Vormarsch der Feinde verlangsamen, indem sie einen Bereich durch das Aufstellen von Fallen zusätzlich absichern. Auf der anderen Seite erkunden die angreifenden Spieler mithilfe von ferngesteuerten Drohnen die Karte und finden auf diesem Wege den besten Weg zur Entschärfung der gegnerischen Bombe. Diese Mannschaft muss ihr Ziel vor Ablauf der Zeit erreichen, sonst hat sie automatisch verloren.

Details wie die Dauer der Runden oder die verfügbaren Waffentypen sind noch nicht bekannt, aber aus den kurzen Gameplay-Präsentationen ging hervor, dass es Schrotflinten, Sturmgewehre und Maschinenpistolen, sowie Abseilvorrichtungen und Werkezuge zum Durchbrechen von Fenstern geben wird. Natürlich sind auch die besonderen Gadgets der Vorlage mit dabei, wie das entfaltbare Schild für den defensiven Operator Rook oder der ferngezündete X-Kairos-Sprengstoff des Angreifers Hibana. Wir können euch noch nicht mit Gewissheit sagen, wie viele Operatoren in Rainbow Six Mobile verfügbar sind.

Werbung:

Rainbow Six Mobile wird nicht nur die Charaktere von seinem großen Bruder übernehmen, sondern auch einige der bekannten Karten originalgetreu nachbilden. Ein paar bekannte Schauplätze sollen direkt zum Start verfügbar sein, damit sich Veteranen (die aus irgendeinem Grund auf die mobile Version wechseln) gleich wie zu Hause fühlen. Die Umgebungen sind natürlich zerstörbar, was eines der Hauptmerkmale von Rainbow Six: Siege ist. Zerstörte und von Kugeln durchlöcherte Wände sind eine der Variablen, die Spieler während der Kämpfe im Auge behalten müssen. Wie hoch der Zerstörungsgrad des Spiels ist, lässt sich derzeit aber noch nicht sagen.

Es ist schwierig, an einen taktischen Shooter zu denken, den man auf Smartphones und Tablets genießen kann. Das Design des Touchscreens macht die Steuerung sehr viel weniger greifbar, aber die Entwickler sind zuversichtlich, dass die Spieler nicht über die PC- und Konsolenwurzeln stolpern werden. Damit ihr auch mit Touch-Steuerung präzise zielen könnt, aktiviert sich beim Zielen der taktische Fokus. Während ihr durch ein Visier blickt, wird die Umgebung stummschaltet, die Zeit verlangsamt sich und ihr zielt automatisch auf jeden Gegner in Sichtweite. Neben dem Zielsystem soll es Änderungen am Bewegungssystem, der Kartengröße und mehr geben.

Ubisoft hat offensichtlich ein ehrgeiziges Projekt am Start, aber ob sie mit diesen Anpassungen wirklich die Krone der Ego-Shooter auf den mobilen Geräten erobern können, müssen sie uns erst noch beweisen. Die Entwickler planen derzeit die Vorregistrierung, die neue Nutzer auf das Angebot aufmerksam machen soll.

Werbung: