Radsport-Präsident spricht über Vorschlag zur Erhebung von Gebühren für Tour-de-France-Zuschauer: "Das berührt eine nationale Debatte"

David Lappartient, Präsident der Union Cycliste Internationale (UCI), äußerte sich kürzlich in einem Interview mit Ouest France (via RMC Sport) zur Debatte über Gebühren für Zuschauer bei der Tour de France oder anderen Radrennen. Die Idee, die kürzlich in der Welt des Radsports diskutiert wurde, um die Einnahmen für die Radfahrer und Teams zu erhöhen, würde "eine nationale Debatte auslösen", sagte Lappartient, der auch Politiker des Departementsrats von Morbihan in der Bretagne ist.

"Das Ticketing ist bei der Tour de France etwas kompliziert, weil es historisch gesehen eine nationale Debatte berührt. Die Departements, Regionen und Gemeinden, die die Finanzierung zur Verfügung stellen, werden sagen: Ja, ich will die Tour, aber ich möchte, dass die Leute kostenlos in meine Stadt kommen können."

"Es muss ein rechtlicher Rahmen geschaffen werden, die Erhebung von Gebühren für den öffentlichen Raum in Frankreich ist kompliziert", sagte der Präsident und wies darauf hin, dass "es nicht unmöglich ist, aber es wird immer noch eine Revolution sein im Vergleich zu dem, was wir gewohnt sind". Er glaubt jedoch, dass die Leute es akzeptieren würden, solange sie wissen, dass das Geld an die Fahrer geht. "Als ich der Organisator des Grand Prix de Plumelec war, haben wir den Eintritt für die Côte de Cadoudal in Rechnung gestellt, und dank dieser Einnahmen konnten wir das Rennen weiter organisieren. Es waren 5 Euro pro Person; Die Öffentlichkeit versteht das."

Würden Sie bereit sein, dafür zu bezahlen, die Radfahrer bei der Tour de France oder bei einem Radrennen zu sehen?