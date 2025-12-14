HQ

Abu Dhabi wird 2028 die UCI Straßen-Weltmeisterschaften ausrichten, die jährlich in verschiedenen Ländern stattfinden (2025 in Ruanda, 2026 in Kanada, 2027 in Frankreich und 2029 in Dänemark). Das Problem ist, dass die Vereinigten Arabischen Emirate größtenteils flach sind, sodass das Land angeblich eine Reihe von Hügeln und sogar einen künstlichen Berg mit 4 km Sand baut.

Der Bau künstlicher Sandberge, Dünen und einer Reihe von Hügeln, groß und klein, um eine interessantere Orographie zu schaffen, begann vor Jahren, wobei der größte von allen, Al Wathba, voraussichtlich 4 km hoch wird und Hänge von 11 % bzw. 13 % bietet, wie letzten Monat aus einer Reihe von Berichten bekannt wurde, die eine Kontroverse auslösten: Bevorzugt Abu Dhabi Tadej Pogacar?

Tim Merlier, belgischer Sprinter aus Soudal-Quick Step, beklagte, dass die künstlichen Berge Kletterern wie Pogacar (der für das UAE Team Emirates-XRG fährt) statt Sprintern zugutekommen würden. Sie weisen darauf hin, ihm einen unfairen Vorteil zu verschaffen und ignorieren UCI, die Weltradsportunion, die ausdrücklich eine flache Etappe gefordert hat.

Es ist noch zu früh, um zu wissen, welche Art von Etappen die Radrad-Weltmeisterschaft 2028 bieten wird, doch Radfahrer beginnen sich zu beschweren, um Pogacar, der für das Emirates Team fährt, einen ihrer Meinung nach unfairen Vorteil zu verhindern. Was denkst du?