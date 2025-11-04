Qualifikationsspiele für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 für die UEFA-Nationen: alle Gruppen und Ablauf

HQ

Die UEFA hat die Auslosung der Qualifikationsspiele für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 bekannt gegeben, die in Brasilien stattfinden werden. Zum zweiten Mal nach 2023 werden bei der Frauen-WM 2027 32 Mannschaften teilnehmen, und 56 europäische Nationen werden gegeneinander antreten, um sich für den Wettbewerb zu qualifizieren und einen der 11 verfügbaren Plätze für die UEFA zu beanspruchen.

Sie wurden in Gruppen mit insgesamt 14 Spielern gepaart, die je nach FIFA-Rangliste in drei Ligen aufgeteilt sind. Nur die besten Mannschaften jeder der vier Gruppen der Liga A qualifizieren sich direkt für die Weltmeisterschaft... Und das Schicksal hat entschieden, dass die beiden stärksten Mannschaften der Welt, England (Europameister 2025) und Spanien (Weltmeister 2023), in derselben Gruppe antreten.

Die jeweils zweit- und drittplatzierten Mannschaften der Liga A spielen in einem Play-off mit den Gruppensiegern der Liga B und die Verlierer der Gruppen der Liga A spielen in einem Play-off gegen Mannschaften der Liga B.

Qualifikation für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 für UEFA-Teams

Liga A

Gruppe A1



Schweden



Italien



Dänemark



Serbien



Gruppe A2



Frankreich



Niederlande



Polen



Irland



Gruppe A3



Spanien



England



Island



Ukraine



Gruppe A4



Deutschland



Norwegen



Österreich



Slowenien



Liga B

Gruppe B1



Wales



Tschechische Republik



Albanien



Montenegro



Gruppe B2



Schweiz



Nordirland



Turkei



Malta



Gruppe B3



Portugal



Finnland



Slowakei



Lettland



Gruppe B4



Belgien



Schottland



Israel



Luxemburg



Liga C

Gruppe C1



Bosnien und Herzegowina



Estland



Litauen



Liechtenstein



Gruppe C2



Kroatien



Kosovo



Bulgarien



Gibraltar



Gruppe C3



Ungarn



Aserbaidschan



Nordmazedonien



Andorra



Gruppe C4



Griechenland



Färöer Inseln



Georgien



Gruppe C5



Rumänien



Zypern



Republik Moldau



Gruppe C6



Belarus



Kasachstan



Armenien



Wann finden die Qualifikationsspiele für die WM 2027 statt?

Jede Nation bestreitet sechs Spiele in der Gruppenphase, zwischen dem 3. und 7. März und dem 5. bis 9. Juni 2026. Die Play-offs finden im Oktober-Dezember 2026 statt. Die letzten Mannschaften, die sich in den Play-offs zwischen den Konföderationen qualifizieren, werden ihre Spiele im Februar 2027 austragen.