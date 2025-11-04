LIVE
      Qualifikationsspiele für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 für die UEFA-Nationen: alle Gruppen und Ablauf

      Spanien und England treffen in der Qualifikation zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 erneut aufeinander.

      HQ

      Die UEFA hat die Auslosung der Qualifikationsspiele für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 bekannt gegeben, die in Brasilien stattfinden werden. Zum zweiten Mal nach 2023 werden bei der Frauen-WM 2027 32 Mannschaften teilnehmen, und 56 europäische Nationen werden gegeneinander antreten, um sich für den Wettbewerb zu qualifizieren und einen der 11 verfügbaren Plätze für die UEFA zu beanspruchen.

      Sie wurden in Gruppen mit insgesamt 14 Spielern gepaart, die je nach FIFA-Rangliste in drei Ligen aufgeteilt sind. Nur die besten Mannschaften jeder der vier Gruppen der Liga A qualifizieren sich direkt für die Weltmeisterschaft... Und das Schicksal hat entschieden, dass die beiden stärksten Mannschaften der Welt, England (Europameister 2025) und Spanien (Weltmeister 2023), in derselben Gruppe antreten.

      Die jeweils zweit- und drittplatzierten Mannschaften der Liga A spielen in einem Play-off mit den Gruppensiegern der Liga B und die Verlierer der Gruppen der Liga A spielen in einem Play-off gegen Mannschaften der Liga B.

      Qualifikation für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 für UEFA-Teams

      Liga A

      Gruppe A1



      • Schweden

      • Italien

      • Dänemark

      • Serbien

      Gruppe A2



      • Frankreich

      • Niederlande

      • Polen

      • Irland

      Gruppe A3



      • Spanien

      • England

      • Island

      • Ukraine

      Gruppe A4



      • Deutschland

      • Norwegen

      • Österreich

      • Slowenien

      Liga B

      Gruppe B1



      • Wales

      • Tschechische Republik

      • Albanien

      • Montenegro

      Gruppe B2



      • Schweiz

      • Nordirland

      • Turkei

      • Malta

      Gruppe B3



      • Portugal

      • Finnland

      • Slowakei

      • Lettland

      Gruppe B4



      • Belgien

      • Schottland

      • Israel

      • Luxemburg

      Liga C

      Gruppe C1



      • Bosnien und Herzegowina

      • Estland

      • Litauen

      • Liechtenstein

      Gruppe C2



      • Kroatien

      • Kosovo

      • Bulgarien

      • Gibraltar

      Gruppe C3



      • Ungarn

      • Aserbaidschan

      • Nordmazedonien

      • Andorra

      Gruppe C4



      • Griechenland

      • Färöer Inseln

      • Georgien

      Gruppe C5



      • Rumänien

      • Zypern

      • Republik Moldau

      Gruppe C6



      • Belarus

      • Kasachstan

      • Armenien

      Wann finden die Qualifikationsspiele für die WM 2027 statt?

      Jede Nation bestreitet sechs Spiele in der Gruppenphase, zwischen dem 3. und 7. März und dem 5. bis 9. Juni 2026. Die Play-offs finden im Oktober-Dezember 2026 statt. Die letzten Mannschaften, die sich in den Play-offs zwischen den Konföderationen qualifizieren, werden ihre Spiele im Februar 2027 austragen.

