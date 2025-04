QA-Manager spricht von der "Magie", The Last of Us: Part II auf PS4 spielen zu können

HQ

The Last of Us: Part II war, gelinde gesagt, bei der Veröffentlichung umstritten. Die erzählerischen Entscheidungen oder die Krise, die die Arbeiter mitten in der Pandemie erlitten haben, gehörten zu den am meisten diskutierten unter den Spielern und Fans des ersten Titels. Der Schatten dieses Films war gigantisch und man sagt meistens, dass zweite Teile nie gut waren. Aber wir wurden Zeugen einer technischen Meisterleistung, die ihresgleichen suchte. Die Optimierung einer Konsole in ihren letzten Lebensmomenten war etwas, das viele überraschte.

Auf der DevGAMM in Danzig konnten wir mit Gabby Llanillo sprechen, derzeit QA Lead bei Krafton/PUBG Studios, der im QA-Team für The Last of Us: Part II und Valorant war. "The Last of Us 2 war natürlich mein Traumprojekt, denn The Last of Us ist mein Lieblingsspiel aller Zeiten", sagt Gabby im Interview. "Ein Spiel wie The Last of Us: Part II für PS4 zu optimieren, war eine magische Leistung. Die Leute konnten immer noch nicht glauben, dass es bei so etwas funktionieren würde."

Wir alle wissen, dass die PlayStation 4 in ihrer letzten Phase mit Spielen wie The Last of Us: Part II, Red Dead Redemption II oder God of War bis zum Äußersten ausgereizt wurde, und das ist etwas, das wir in seinem Nachfolger immer noch vermissen. Wir hoffen, mehr Anekdoten über die Qualitätssicherung großer Titel zu sehen, denn sie enthüllt eine Welt, die nicht sehr bekannt ist.

