Puyo Puyo Tetris 2 - Anspielbericht

Den Spieleklassiker Tetris kennt in der westlichen Hemisphäre jeder, spätestens seit das fantastische Game vom russischen Programmierer Alexei Paschitnow als Standard-Starttitel dem ersten Gameboy von Nintendo beigelegt wurde. Auf diese Art wurde 1989 ein weltweiter Puzzle-Game-Hype losgetreten, der viele Nachahmer fand. Ein in Japan besonders erfolgreiches Konzept, das sich an Tetris anlehnt, ist Puyo Puyo von Sega, das 1991 erstmalig erschien und sich im Land der aufgehenden Sonne seither zu einer riesigen Marke ausgebaut hat.

Bei den Spielen geht es darum, die Puyos, eine Zweierkombination glubschäugiger, bunter Kugelwesen, aufeinander zu stapeln. Gleichfarbige Puyos, die sich berühren, verschmelzen an den Rändern und wenn mindestens vier von ihnen auf diese Weise zusammenkommen, lösen sie sich auf. So weit ähnelt das Konzept anderen Titeln, wie Dr Mario, doch bei Puyo Puyo steht immer das Kämpfen im Vordergrund. Wir treten stets gegen einen Gegner an und müssen versuchen, diesen zum „Game Over" zu treiben, indem wir durch Kettenreaktionen möglichst viele „Müll-Puyos" aufs feindliche Spielfeld schicken. Dadurch fordert das Game von uns, möglichst weit voraus zu planen und nicht nur das eigene Spielfeld sauber zu halten, sondern möglichst vertrackte Combos auszulösen.

Soviel zum Geschehen bei Puyo Puyo. Bei Tetris müssen hingegen von oben herunterwandernde Steine so gedreht und platziert werden, dass sich geschlossene, horizontale Reihen bilden, die sich dann auflösen - aber das bedarf wahrscheinlich keiner Erklärung. Jedenfalls steht jetzt zum zweiten Mal eine direkte Kombination dieser beiden Puzzle-Giganten in den Startlöchern, denn Puyo Puyo Tetris 2 wird bald auf allen aktuell relevanten Konsolen erscheinen. Neben Nintendos Switch, der Playstation 4 und der Xbox One werden auch die beiden Next-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft bedacht. Dabei dürfte klar sein, dass hier keine Grafikfeuerwerke abgebrannt werden - das Spiel kommt mit einem charmanten, sauberen Design daher, das an bunte Manga für Kinder erinnert.

Da verwundert es auch nicht, dass die Story des neuen Adventure-Modes eher naiv und quietschig daherkommt. Unsere Heldin Ringo wird es im Verlauf der Geschichte nämlich mit allerlei farbenfrohen Besuchern zu tun bekommen, zum Beispiel einem kugelrunden Alien-Wesen namens „O", das ständig das Wort „Pipi" wiederholt (auch die anderen Sprachsamples sind vergleichsweise schrill). Unterlegt wird das Geschehen Puyo-typisch mit treibender Dance-Musik, während in den Tetris-Modi immer wieder gnadenlos das bekannte Thema „Korobeiniki" hineingemischt wird.

Für die hier aufgefahrene Kindlichkeit braucht man also eine gewisse Toleranz, doch das lohnt sich, denn die Puzzle-Möglichkeiten sind absolut ausgewachsen - immerhin können wir hier nicht nur Tetris und Puyo Puyo spielen, sondern auch alle möglichen Kombinationen daraus. Sogar Tetris-Steine (die sogenannten Tetriminos) und Puyos sind gleichzeitig auf einem Spielfeld möglich, was mit einigen Zusatzregeln schon viel Würze ins Geschehen bringt.

Natürlich sind zahlreiche Multiplayer-Möglichkeiten an Bord und wer vermeiden will, dass die beste Freundschaft oder gar die Ehe in die Brüche geht, der tritt mit einem Partner zu zweit gegen einen oder zwei Computergegner im Team-Battle an. Dazu kommen auf Wunsch noch Elemente eines Card-Battles mit RPG-Systemen, während im Adventure-Mode zahlreiche weitere Figuren und auch neue Items freigespielt werden können.

Ich hatte auf jeden Fall schon viel Spaß mit den unverwüstlichen Spielprinzipien dieser frühen Preview-Fassung und kann mir deshalb gut vorstellen, in Zukunft häufiger einige knackige Runden Online-Action-Puzzling unter Freunden oder auch mit Familienmitgliedern zu spielen, um den uns vermutlich leider bevorstehenden, langen Corona-Winter um einiges geselliger zu gestalten. Puyo Puyo Tetris 2 erscheint auf allen obengenannten Konsolen am 8. Dezember.