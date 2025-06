Puma und Sloclap schließen sich für die Rematch Kollektion zusammen

HQ

Es hat nicht lange gedauert, bis Sloclap einen großen Partner und ein kosmetisches Crossover für Rematch gefunden hat. Der Entwickler von Sifu hat sich mit Puma zusammengetan, um einige der Kleidungsstücke des Bekleidungsherstellers als kosmetische Gegenstände ins Spiel zu bringen, die vom Avatar eines Spielers getragen werden können.

Die Partnerschaft beginnt mit einer Outfit-Option, aber es werden noch weitere folgen, die vom echten Schuh- und Streetwear-Portfolio von Puma inspiriert sind. In einer Pressemitteilung heißt es: "Dies ist nur der Anfang einer umfassenderen Zusammenarbeit, die sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln wird, um die Spieler engagiert und visuell voneinander abzuheben, wenn sie das Spielfeld betreten."

Was noch nicht direkt erwähnt wurde, ist, was es braucht, um sich dieses Puma Outfit zu sichern, aber ihr könnt im Trailer unten sehen, wie es in Aktion aussieht. In Bezug darauf, wie sich diese Zusammenarbeit auf die Zukunft von Rematch auswirken wird, sagt Sloclap auch Folgendes aus:

"Partnerschaften sind ein wichtiger Bestandteil der Art und Weise, wie Rematch Inhalte und Erfahrungen liefert. Das Spiel zielt nicht nur darauf ab, das Gefühl und die Freude am "Fußballspielen" zu vermitteln - es will das gesamte kulturelle Spektrum rund um das Spiel einfangen, wo Mode, Wettbewerb und Selbstdarstellung aufeinandertreffen. Hier kommen Marken wie Puma ins Spiel, die dazu beitragen, die Identität des Spiels zu verankern und den Spielern authentische Anpassungsmöglichkeiten zu bieten."

