PSG veröffentlichte eine Stellungnahme zu Vitinhas Verletzung während der Niederlage gegen Lyon

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Paris Saint-Germain hat bestätigt, dass Vitinha während der 1:2-Niederlage gegen Lyon in der Ligue 1 am Sonntag eine "Entzündung" erlitten hat und "für die nächsten Tage medizinisch versorgt bleiben wird". Eine weitere Bewertung wird Ende der Woche durchgeführt." Das bestätigt, dass der Mittelfeldspieler das Spiel am Mittwoch gegen Nantes verpassen wird und für das folgende Ligaspiel gegen Angers am Samstag, den 25. April, zweifelhaft ist, aber es schließt nicht die Tür für den portugiesischen Star für das Spiel nächste Woche gegen Bayern München aus.

Es besteht die Befürchtung, dass Vitinha, falls sich seine Verletzung nicht bessert, das bevorstehende Spiel gegen PSG in der Champions League verpassen könnte. Die Verletzung ereignete sich zu einem sehr entscheidenden Zeitpunkt für den Verein, und da die Ligue 1 noch unentschieden war, verkürzte Lens die Distanz.

PSG strebt eine zweite Champions League in Folge an und bestreitet das Hinspiel am Dienstag, den 28. April, in Paris, mit dem Rückspiel am 6. Mai in München. PSG spielt außerdem zwischen den beiden Spielen des K.o.-Kampfes gegen Lorient und hat dann drei Ligue 1-Spiele anstehend, darunter ein potenziell entscheidendes Spiel am 13. Mai gegen Lens.